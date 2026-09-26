Jednym z tematów chętnie podejmowanych przez kino więzienne jest motyw solidarności, a czasami wręcz przyjaźni pomiędzy osadzonymi, czego najdoskonalszym bodaj przykładem wciąż pozostaje klasyk nad klasykami, a mianowicie „Skazani na Shawshank”. Cal McMau, twórca debiutujący za kamerą zrywa z tą optyką i kreśli opowieść na wzór przedkodeksowego „Szarego domu”, a więc prekursora konwencji, w którym na próżno szukać pojednawczych gestów, podczas gdy wrogich spojrzeń nie brakuje.