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„Więzień”. Świat, w którym człowiek człowiekowi jest wilkiem

Kto idzie do więzienia, niech porzuci wszelką nadzieję.

Publikacja: 26.09.2026 19:06

„Więzień”, reż. Cal McMau, dystr. HBO Max

„Więzień”, reż. Cal McMau, dystr. HBO Max

Foto: mat.pras.

Rafał Glapiak

Jednym z tematów chętnie podejmowanych przez kino więzienne jest motyw solidarności, a czasami wręcz przyjaźni pomiędzy osadzonymi, czego najdoskonalszym bodaj przykładem wciąż pozostaje klasyk nad klasykami, a mianowicie „Skazani na Shawshank”. Cal McMau, twórca debiutujący za kamerą zrywa z tą optyką i kreśli opowieść na wzór przedkodeksowego „Szarego domu”, a więc prekursora konwencji, w którym na próżno szukać pojednawczych gestów, podczas gdy wrogich spojrzeń nie brakuje.

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