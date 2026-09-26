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„Więzień”, reż. Cal McMau, dystr. HBO Max
Jednym z tematów chętnie podejmowanych przez kino więzienne jest motyw solidarności, a czasami wręcz przyjaźni pomiędzy osadzonymi, czego najdoskonalszym bodaj przykładem wciąż pozostaje klasyk nad klasykami, a mianowicie „Skazani na Shawshank”. Cal McMau, twórca debiutujący za kamerą zrywa z tą optyką i kreśli opowieść na wzór przedkodeksowego „Szarego domu”, a więc prekursora konwencji, w którym na próżno szukać pojednawczych gestów, podczas gdy wrogich spojrzeń nie brakuje.
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