Co mówić na komisji lekarskiej?
Komisja lekarska orzekająca o stopniu niepełnosprawności ma za zadanie ocenić głównie ograniczenia w funkcjonowaniu danej osoby. Decyzję o ewentualnym nadaniu stopnia niepełnosprawności podejmuje na podstawie:
Orzeczenie o niepełnosprawności powinno zostać wydane do 14 dni kalendarzowych od daty posiedzenia komisji orzeczniczej.
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Osoba stająca przed komisją lekarską powinna przygotować się przede wszystkim na pytania o:
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Przed rozmową, która trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut, warto przemyśleć to, co chce się powiedzieć. Praktycznych wskazówek w tym temacie udzielił Medonet.
Serwis zwrócił uwagę na najczęściej popełniany błąd przez osoby wezwane na komisję lekarską polegający na umniejszaniu własnych problemów. Wiele osób, które tak postępują, mówi, że „jakoś sobie radzi”, „już jest lepiej” albo „nie chce narzekać”.
Tymczasem w rozmowie z komisją należy posługiwać się konkretnymi określeniami, które pokazują rzeczywisty wymiar ograniczeń dotykających daną osobę. Przykładowo trzeba więc powiedzieć, że zawroty głowy uniemożliwiają wyjście do sklepu bez pomocy, ból kręgosłupa utrudnia samodzielne ubranie się a ból biodra nie pozwala stać dłużej niż kilka minut.
W rozmowie warto podać przykłady ze swojego życia codziennego i opowiedzieć o sytuacjach, w których potrzebna jest pomoc drugiej osoby (np. zakupy, gotowanie czy zabiegi higieniczne).
Warto jednak pamiętać o tym, że w żadnej sytuacji nie można udawać czy wyolbrzymiać swoich objawów.
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Aby komisja lekarska nie stała się źródłem stresu, warto odpowiednio wcześnie się do niej przygotować. W tym celu należy przede wszystkim:
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