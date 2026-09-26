Część emerytów nie musi płacić abonamentu RTV. Wystarczy spełnić jeden warunek
W przypadku emerytów powyżej 60. roku życia, którzy spełniają kryterium dochodowe, warunkiem zwolnienia z abonamentu RTV jest wizyta na poczcie i złożenie odpowiednich dokumentów.
Zgodnie z przepisami, z opłat abonamentowych mogą zostać zwolnione osoby, które ukończyły 60 lat oraz posiadają prawo do emerytury, o ile jej wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający. Ponieważ w 2025 r. przeciętna płaca wyniosła 8903,56 zł brutto, aktualny próg uprawniający do ulgi wynosi 4451,78 zł brutto.
Ulga ta nie jest przyznawana z automatu. Aby móc zaoszczędzić na abonamencie RTV, emeryci, którzy spełniają kryterium dochodowe, muszą dopełnić kilku formalności.
Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności.
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Bez względu na kryterium dochodowe z opłat zwolnione są osoby po 75. roku życia. W ich przypadku Poczta Polska weryfikuje dane z rejestru PESEL automatycznie. Ulgi przysługują także m.in. osobom zaliczonym do I grupy inwalidzkiej, osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności i całkowicie niezdolnym do pracy, zarejestrowanym bezrobotnym oraz osobom pobierającym rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.
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