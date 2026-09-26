W przypadku emerytów powyżej 60. roku życia, którzy spełniają kryterium dochodowe, warunkiem zwolnienia z abonamentu RTV jest wizyta na poczcie i złożenie odpowiednich dokumentów.

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Zwolnienie z abonamentu RTV. Kryteria i limit dochodowy dla emerytów

Zgodnie z przepisami, z opłat abonamentowych mogą zostać zwolnione osoby, które ukończyły 60 lat oraz posiadają prawo do emerytury, o ile jej wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający. Ponieważ w 2025 r. przeciętna płaca wyniosła 8903,56 zł brutto, aktualny próg uprawniający do ulgi wynosi 4451,78 zł brutto.

Jak formalnie uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV?

Ulga ta nie jest przyznawana z automatu. Aby móc zaoszczędzić na abonamencie RTV, emeryci, którzy spełniają kryterium dochodowe, muszą dopełnić kilku formalności.

Należy udać się na pocztę z dowodem osobistym oraz dokumentem z ZUS, KRUS lub innego organu emerytalnego potwierdzającym wysokość pobieranego świadczenia

Konieczne jest osobiste złożenie pisemnego oświadczenia o spełnianiu warunków do zwolnienia

Odbiornik radiowy lub telewizyjny musi być zarejestrowany na osobę uprawnioną

Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności.

Kto jeszcze nie płaci abonamentu i jakie są stawki w 2026 r.?

Bez względu na kryterium dochodowe z opłat zwolnione są osoby po 75. roku życia. W ich przypadku Poczta Polska weryfikuje dane z rejestru PESEL automatycznie. Ulgi przysługują także m.in. osobom zaliczonym do I grupy inwalidzkiej, osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności i całkowicie niezdolnym do pracy, zarejestrowanym bezrobotnym oraz osobom pobierającym rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

W 2026 r. stawki abonamentu wynoszą:

9,50 zł miesięcznie za samo radio,

30,50 zł miesięcznie za telewizor lub zestaw radio+telewizor.

Dotkliwe kary za brak rejestracji odbiornika i odprowadzania opłat

Osobom, które nie zapłaciły abonamentu RTV, grożą kary finansowe. Używanie niezarejestrowanego sprzętu wiąże się z ryzykiem kontroli i nałożenia kary w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty. W 2026 r. oznacza to konsekwencje finansowe rzędu 915 zł za telewizor oraz 285 zł za radio.