Jak informuje ZUS, w 2026 roku pełna czternasta emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, czyli tyle samo, ile najniższa emerytura obowiązująca od 1 marca. Kwota jest o 99,58 zł wyższa niż rok wcześniej. Świadczenie zostanie wypłacone automatycznie razem z wrześniową emeryturą, rentą lub innym świadczeniem długoterminowym. Nie trzeba składać wniosku ani odwiedzać placówki ZUS.

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Kto otrzyma pełną czternastą emeryturę?

Druga duża transza, wynosząca 1,4 mld zł, ma zostać przekazana 6 września, przy czym jeśli termin płatności przypada w dzień wolny od pracy, pieniądze są wypłacane w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin wypłaty. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają czternastkę 1 października.

Pełna kwota 1978,49 zł brutto przysługuje osobom, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego progu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że czternastka zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia limitu.

Dla przykładu, senior pobierający 3200 zł brutto miesięcznie otrzyma czternastkę pomniejszoną o 300 zł, czyli 1678,49 zł brutto. Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeśli po obniżeniu jego wysokość byłaby mniejsza niż 50 zł. W 2026 roku granicę stanowi podstawowe świadczenie w wysokości 4828,49 zł brutto.

Czternastka nie tylko dla emerytów

Czternastkę mogą otrzymać również osoby pobierające m.in. renty rodzinne, socjalne i z tytułu niezdolności do pracy oraz niektóre zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Decydujące jest posiadanie prawa do danego świadczenia na koniec sierpnia.

Od czternastki zostaną pobrane składka zdrowotna i zaliczka na podatek. Świadczenie jest wolne od potrąceń komorniczych i nie wpływa na uprawnienia zależne od dochodu. Ma charakter jednorazowy i nie podwyższa emerytury ani renty na stałe.