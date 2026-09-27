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Restauracje wymuszają napiwki przez opłatę serwisową. Nawet 20 proc. rachunku

Podejście do dodatkowego wynagrodzenia dla obsługi różni się jak świat długi i szeroki – od USA, gdzie wysokie opłaty wymusza się na klientach gastronomii, po dużą część Azji, gdzie jest to zwyczaj nieznany albo uważany za obraźliwy. W Polsce nawet wśród restauratorów opinie na ten temat są skrajnie różne.

Publikacja: 27.09.2026 17:02

Zwyczaj wymuszania napiwków na klientach wszedł właśnie w USA na kolejny poziom, teraz w razie odmow

Zwyczaj wymuszania napiwków na klientach wszedł właśnie w USA na kolejny poziom, teraz w razie odmowy jego zapłacenia sieci po prostu podnoszą klientom ceny produktów

Foto: New Africa/Shutterstock

Piotr Mazurkiewicz

Pora obiadowa w otwartej stosunkowo niedawno restauracji Como na warszawskim Mokotowie. Po skończonym posiłku czas na rachunek i zaczyna się gorączkowe poszukiwanie gotówki na napiwek. Bywa z tym problem, coraz więcej osób nie nosi już ze sobą pieniędzy, zawsze płacąc elektronicznie. Poszukiwania trwają, a skutecznie gasi je przysłuchujący się wymianie zdań kelner. – Do rachunku jest doliczone 10 proc. opłaty serwisowej – rzuca od niechcenia, a nas zatyka. Nie chodzi o kwotę, taki napiwek jest uważany w gronie moich znajomych za wystarczający. Pobieranie opłaty od grup ponad 10-osobowych jest zwyczajowe i znane, ale przy dwóch? Najwidoczniej, mamy nową świecką tradycję.

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