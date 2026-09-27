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Zwyczaj wymuszania napiwków na klientach wszedł właśnie w USA na kolejny poziom, teraz w razie odmowy jego zapłacenia sieci po prostu podnoszą klientom ceny produktów
Pora obiadowa w otwartej stosunkowo niedawno restauracji Como na warszawskim Mokotowie. Po skończonym posiłku czas na rachunek i zaczyna się gorączkowe poszukiwanie gotówki na napiwek. Bywa z tym problem, coraz więcej osób nie nosi już ze sobą pieniędzy, zawsze płacąc elektronicznie. Poszukiwania trwają, a skutecznie gasi je przysłuchujący się wymianie zdań kelner. – Do rachunku jest doliczone 10 proc. opłaty serwisowej – rzuca od niechcenia, a nas zatyka. Nie chodzi o kwotę, taki napiwek jest uważany w gronie moich znajomych za wystarczający. Pobieranie opłaty od grup ponad 10-osobowych jest zwyczajowe i znane, ale przy dwóch? Najwidoczniej, mamy nową świecką tradycję.
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