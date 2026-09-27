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Tomasz Terlikowski: Koniec celibatu jako lek na brak księży. Ultimatum z Belgii

Dysputa nad obowiązkowym celibatem księży rzymskokatolickich trwa de facto od momentu jego wprowadzenia. Teraz jednak sprawa nabiera przyspieszenia za sprawą belgijskiego biskupa.

Publikacja: 27.09.2026 09:04

Tomasz Terlikowski: Koniec celibatu jako lek na brak księży. Ultimatum z Belgii

Foto: Adobe Stock

Tomasz Terlikowski

Debata (a może już działania) nabrała przyspieszenia pół roku temu, gdy flamandzki biskup Johan Bonny, ordynariusz diecezji antwerpskiej zapowiedział, że rozważa bardzo poważnie wyświęcenie na prezbiterów żonatych mężczyzn. Stolica Apostolska nie odpowiedziała na to jawnie rzucone jej wyzwanie i milczała. Teraz biskup poszedł o krok dalej i poinformował (bez żadnych szczegółów dotyczących osób), że w jego diecezji trwa już formacja kilku żonatych mężczyzn, których przygotowuje on do przyjęcia święceń w 2028 r.

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