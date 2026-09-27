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Debata (a może już działania) nabrała przyspieszenia pół roku temu, gdy flamandzki biskup Johan Bonny, ordynariusz diecezji antwerpskiej zapowiedział, że rozważa bardzo poważnie wyświęcenie na prezbiterów żonatych mężczyzn. Stolica Apostolska nie odpowiedziała na to jawnie rzucone jej wyzwanie i milczała. Teraz biskup poszedł o krok dalej i poinformował (bez żadnych szczegółów dotyczących osób), że w jego diecezji trwa już formacja kilku żonatych mężczyzn, których przygotowuje on do przyjęcia święceń w 2028 r.
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