Co podarować człowiekowi, który ma wszystko, lecz nigdy nie odzyska utraconego domu? Jak wygląda Green Lantern w świecie, którego mieszkańcy nie znają światła? Czy potwór z Gotham może zasługiwać na współczucie? Tak powstały najmocniejsze historie tego tomu.

Najbardziej przejmujący jest Superman. W „Dla człowieka, który ma wszystko” spełnione marzenie o ocalałym Kryptonie okazuje się pułapką; w „Co się stało z Człowiekiem Jutra?” Moore żegna dawną wersję bohatera z czułością, choć nie oszczędza mu bólu. Curt Swan rysuje tę ostatnią opowieść bez ironicznego dystansu do barwnych kostiumów i dziwacznych przeciwników. Równie celne są kosmiczne miniatury o Mogo i istocie, dla której zielona latarnia musi stać się dźwiękiem. Moore traktuje mit poważnie właśnie dlatego, że sprawdza, jak daleko można go rozciągnąć, zanim utraci sens.