Łukasz Gibała i Monika Piątkowska
W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybierali nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze zostały zamknięte o godz. 21.00. Tuż po zakończeniu głosowania opublikowano wyniki badania exit poll.
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Łukasz Gibała uzyskał najlepszy wynik w pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa – wynika z badań exit poll przeprowadzonych prz...
Zarówno według sondażu Ipsos, jak i OGB najlepszy wynik uzyskał Łukasz Gibała, kandydat KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska. Na trzecim miejscu znalazł się Michał Drewnicki.
Pełne wyniki badania exit poll Ipsos:
Pełne wyniki badania exit poll OGB:
Według sondaży frekwencja wyniosła 44,3 proc. (OGB) i 41,9 (Ipsos).
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W sondażu OGB dla Polsat News i Newsmax Polska ankietowani zapytani zostali, na kogo oddaliby swój głos w II turze wyborów w Krakowie, gdyby znaleźli się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.
Z badania wynika, że gdyby głosowanie odbyło się w tę niedzielę, kandydat Krakowa dla Mieszkańców wygrałby z Moniką Piątkowską (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami).
Głos na Gibałę oddałoby 57,2 proc. badanych, zaś na kandydatkę popieraną przez KO i PSL – 38,4 proc. – wynika z sondażu.
4,4 proc. wyborców pozostaje niezdecydowanych.
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Niedzielne głosowanie było konsekwencją majowego referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu ze stanowiska dotychczasowego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.
Referendum odbyło się 24 maja. Frekwencja wyniosła 29,99 proc., a większość uczestniczących w nim mieszkańców opowiedziała się za odwołaniem prezydenta.
Po referendum obowiązki włodarza miasta przejął wyznaczony do czasowego kierowania Krakowem Stanisław Kracik.
W wyborach zarejestrowano ośmioro kandydatów: Michała Drewnickiego, Łukasza Gibałę, Darię Gosek-Popiołek, Jana Hoffmana, Michała Klimka, Aleksandrę Owcę, Monikę Piątkowską i Sławomira Pietrzyka. Hoffman zrezygnował jednak ze startu kilka dni przed głosowaniem, dlatego o urząd faktycznie walczyło siedmioro kandydatów.
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