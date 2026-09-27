W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybierali nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze zostały zamknięte o godz. 21.00. Tuż po zakończeniu głosowania opublikowano wyniki badania exit poll.

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Gorąca niedziela w Krakowie. Wyniki exit poll I tury

Zarówno według sondażu Ipsos, jak i OGB najlepszy wynik uzyskał Łukasz Gibała, kandydat KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska. Na trzecim miejscu znalazł się Michał Drewnicki.

Pełne wyniki badania exit poll Ipsos:

Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców) – 36,6 proc.

Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami) – 24,4 proc.

Michał Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 19,6 proc.

Aleksandra Owca (KW Razem) – 8,7 proc.

Daria Gosek-Popiołek (KW NL) – 6,1 proc.

Michał Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej) – 4,2 proc.

Sławomir Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska) – 0,4 proc.

Pełne wyniki badania exit poll OGB:

Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców) – 35,7 proc.

Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami) – 28,4 proc.

Michał Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 19,2 proc.

Aleksandra Owca (KW Razem) – 7,1 proc.

Michał Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej) – 4,7 proc.

Daria Gosek-Popiołek (KW NL) – 4,6 proc.

Sławomir Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska) – 0,3 proc.

Według sondaży frekwencja wyniosła 44,3 proc. (OGB) i 41,9 (Ipsos).

Finałowy pojedynek. Jak rozłożą się głosy krakowian?

W sondażu OGB dla Polsat News i Newsmax Polska ankietowani zapytani zostali, na kogo oddaliby swój głos w II turze wyborów w Krakowie, gdyby znaleźli się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.

Z badania wynika, że gdyby głosowanie odbyło się w tę niedzielę, kandydat Krakowa dla Mieszkańców wygrałby z Moniką Piątkowską (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami).

Głos na Gibałę oddałoby 57,2 proc. badanych, zaś na kandydatkę popieraną przez KO i PSL – 38,4 proc. – wynika z sondażu.

4,4 proc. wyborców pozostaje niezdecydowanych.

Trzęsienie ziemi w krakowskim ratuszu: Dlaczego doszło do wyborów?

Niedzielne głosowanie było konsekwencją majowego referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu ze stanowiska dotychczasowego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

Referendum odbyło się 24 maja. Frekwencja wyniosła 29,99 proc., a większość uczestniczących w nim mieszkańców opowiedziała się za odwołaniem prezydenta.

Po referendum obowiązki włodarza miasta przejął wyznaczony do czasowego kierowania Krakowem Stanisław Kracik.

W wyborach zarejestrowano ośmioro kandydatów: Michała Drewnickiego, Łukasza Gibałę, Darię Gosek-Popiołek, Jana Hoffmana, Michała Klimka, Aleksandrę Owcę, Monikę Piątkowską i Sławomira Pietrzyka. Hoffman zrezygnował jednak ze startu kilka dni przed głosowaniem, dlatego o urząd faktycznie walczyło siedmioro kandydatów.