Łukasz Gibała uzyskał najlepszy wynik w pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa – wynika z badań exit poll przeprowadzonych przez Ipsos i OGB. Kandydat Krakowa dla Mieszkańców uzyskał 35,7 proc. głosów w badaniu OGB i 36,6 proc. głosów wg Ipsos.

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Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska (28,4 proc. i 24,4 proc.), zaś trzecie – Michał Drewnicki (19,2 i 19,6 proc.).

Jest komentarz Moniki Piątkowskiej po ogłoszeniu wyników. „Ruszamy do ciężkiej pracy”

Po ogłoszeniu wyników badań exit poll Monika Piątkowska podziękowała wszystkim głosującym na nią mieszkańcom Krakowa. Zaznaczyła także, że dalej walczy „o dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków” oraz zapewniła, że najbliższe dwa tygodnie będą „tygodniami ciężkiej pracy».

- Dzisiaj się cieszymy, a od jutra ruszamy do ciężkiej roboty – stwierdziła Piątkowska.

Jak dodała kandydatka, kolejne dni mogą być trudne także ze względu na hejt towarzyszący kampanii. - Jesteśmy na to przygotowani. Naprawdę, ja jestem na to przygotowana i mój sztab jest na to przygotowany – podkreśliła. - Bo to będzie walka o Kraków albo bezpieczny, stabilny, przewidywalny, Kraków, który chce dokonać zmiany w drodze ewolucji spokojnie i transparentnie – albo Kraków, gdzie zapanuje chaos, albo Kraków, gdzie będziemy obserwowali podpalanie miasta, gdzie będziemy mogli obserwować masowe zwolnienia, które są zapowiadane – dodała Monika Piątkowska.

Mieszkańcy Krakowa zagłosowali. Są wyniki exit poll

W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybierali nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze zostały zamknięte o godz. 21:00. Tuż po zakończeniu głosowania opublikowano wyniki badania exit poll.

Zarówno według sondażu Ipsos, jak i OGB najlepszy wynik uzyskał Łukasz Gibała, kandydat KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców.

Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska.

Na trzecim miejscu znalazł się Michał Drewnicki.

Pełne wyniki badania exit poll Ipsos:

Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców) – 36,6 proc.

Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami) – 24,4 proc.

Michał Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 19,6 proc.

Aleksandra Owca (KW Razem) – 8,7 proc.

Daria Gosek-Popiołek (KW NL) – 6,1 proc.

Michał Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej) – 4,2 proc.

Sławomir Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska) – 0,4 proc.

Pełne wyniki badania exit poll OGB:

Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców) – 35,7 proc.

Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami) – 28,4 proc.

Michał Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 19,2 proc.

Aleksandra Owca (KW Razem) – 7,1 proc.

Michał Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej) – 4,7 proc.

Daria Gosek-Popiołek (KW NL) – 4,6 proc.

Sławomir Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska) – 0,3 proc.

Dlaczego w Krakowie odbywają się przedterminowe wybory

Niedzielne głosowanie było konsekwencją majowego referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu ze stanowiska dotychczasowego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

Referendum odbyło się 24 maja. Frekwencja wyniosła 29,99 proc., a większość uczestniczących w nim mieszkańców opowiedziała się za odwołaniem prezydenta.

Po referendum obowiązki włodarza miasta przejął wyznaczony do czasowego kierowania Krakowem Stanisław Kracik.

W wyborach zarejestrowano ośmioro kandydatów: Michała Drewnickiego, Łukasza Gibałę, Darię Gosek-Popiołek, Jana Hoffmana, Michała Klimka, Aleksandrę Owcę, Monikę Piątkowską i Sławomira Pietrzyka. Hoffman zrezygnował jednak ze startu kilka dni przed głosowaniem, dlatego o urząd faktycznie walczyło siedmioro kandydatów.