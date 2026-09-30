Grupa Erbud opublikowała pierwsze sprawozdanie finansowe po decyzji o wyjściu z rynku budownictwa modułowego – wyniki fabryki MOD21 przestały być konsolidowane, ale decyzja nie pozostała bez wpływu na sprawozdania grupy i jednostkowe. W I półroczu Erbud zaksięgował 1,25 mld zł przychodów oraz 2,8 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej i ponad 286 mln zł straty działalności zaniechanej (MOD21). Sam Erbud poniósł 351 mln zł straty netto.

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Czytaj więcej Nieruchomości Ważą się losy pechowej fabryki drewnianych modułów Grupy Erbud Wygląda na to, że zbliżają się decyzje, co dalej z przynoszącą dotkliwe straty spółką MOD21. Przegląd opcji strategicznych ma odpowiedzieć, w jakie...

Erbud szuka kupca na całą fabrykę. Może też sprzedaż osobno działkę z halą i maszyny

Fabryka drewnianych modułów dla budownictwa MOD21 zakończy realizację ostatnich kontraktów w marcu 2027 r. Erbud stara się znaleźć kupca na cały zakład, a jeśli się to nie uda, będzie sprzedawać pojedyncze aktywa: działkę z halą i nowoczesny park maszynowy. Prezes Dariusz Grzeszczak zaznaczył, że trudno w tej chwili o konkrety – w przypadku zbywania pojedynczych składników grupa szacuje, że w ciągu dwóch lat odzyska ok. 50 mln zł gotówki.

Erbud zrezygnował z uruchomionej z końcem 2022 r. fabryki – „wiecznego startupu” – ponieważ nie widział perspektyw uzyskania rentowności w sensownym czasie.

– Czasem podejmuje się błędne decyzje, najważniejsze to uznać błąd i odpowiednio zareagować – powiedział Grzeszczak. Grupa nie chciała, by pozostałe segmenty dosypywały do MOD21 gotówki przez niewiadomo ile jeszcze lat. Rezygnacja z biznesu to także odciążenie i skupienie się na perspektywicznych segmentach. Główne koszty gotówkowe to wypłata odpraw pracownikom. Wiceprezeska Agnieszka Głowacka powiedziała, że zdecydowano się na wszelkie odpisy, tak by w kolejnych kwartałach wyniki były wolne od jakiegokolwiek wpływu MOD21.

W I połowie 2026 r. Erbud wykazał 2,8 mln zł zysku z działalności kontynuowanej i 286 mln zł straty netto z działalności zaniechanej – to w 80 proc. strata niegotówkowa. Wyniki finansowe opisaliśmy w porannym tekście.

Menedżerowie ocenili sytuację finansową grupy jako bezpieczną, zawarto porozumienia z bankami i obligatariuszami.

– Od 1 lipca Erbud będzie notować tylko zyski, a II półrocze będzie znacząco, znacząco lepsze od pierwszego – zapewnił Grzeszczak.

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Erbud będzie rozwijać trzy stabilne linie biznesowe

Jak podkreślił prezes Grzeszczak, wyjście z segmentu modułów nie kończy przeglądu opcji strategicznych. – Mamy dużo pomysłów na rozwój, od razu uspokoję, że nie będziemy już zaczynać niczego nowego, jesteśmy już odpowiednio uformowani – powiedział prezes. Erbud jest generalnym wykonawcą na rynku budownictwa kubaturowego, spółki zależne świadczą usługi dla przemysłu w Polsce i za granicą, trzecia noga to notowane oddzielnie Onde zajmujące się budową instalacji OZE – Onde wkrótce przejmie firmę Olmex działającą na rynku budowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej.