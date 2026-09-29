Materiał powstał we współpracy z Orlenem

ORLEN przeznaczył w tym roku 113 mln zł na wsparcie ponad 1,2 miliona dzieci i młodzieży, inwestując w ich rozwój w obszarze sportu, kultury i nauki. Kampania spółki „Z energią dla dzieci i młodzieży” ma na celu pokazanie skali tego zaangażowania oraz podkreślenie, jak ważna jest pomoc młodemu pokoleniu w odkrywaniu talentów. Tego typu inicjatywy nabierają szczególnego znaczenia zwłaszcza dla mieszkańców mniejszych miejscowości, gdzie dostęp do rozrywek i zajęć dodatkowych jest ograniczony. Ich realizacja możliwa jest dzięki programom „Sportowy ORLEN” oraz „Kulturalny ORLEN” prowadzonym za pośrednictwem Fundacji ORLEN oraz Fundacji ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza.

W poszukiwaniu korzeni i twórczej ekspresji

Jak działania koncernu wyglądają w praktyce? Oto kilka przykładów. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli zorganizowano projekt „Zszyci z kulturą”. Obejmuje on szereg działań edukacyjno-kulturalnych nawiązujących do przemysłowej tożsamości miasta i jego XIX-wiecznej tradycji włókienniczej. Warsztaty mają pokazać, że szycie i projektowanie mody to lokalne dziedzictwo, które może wyzwolić w młodych ludziach twórczą ekspresję. Dzięki takim aktywnościom dzieci i młodzież mają szansę poczuć się mocniej związani z własnym regionem.

Organizatorzy zapewnią różnorodne zajęcia, od tkania bransoletek i makatek, poprzez zajęcia z haftu i szycia na maszynie po projektowanie ubrań. Uczestnicy zajęć będą mieć okazję wykonać maskotki, poduszki i dekoracje sezonowe. – Cykl zajęć organizowanych przez naszą bibliotekę skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat. Ruszamy od września, zajęcia potrwają przez cały rok szkolny. Warsztaty, w zależności od tematyki i poziomu zaawansowania, kierowane są do różnych grup wiekowych – tłumaczy Patrycja Podolska, bibliotekarka. Dodaje, że młodzi ludzie chętnie biorą udział w tego typu aktywnościach, są też zainteresowani lokalną kulturą i tradycją. – To dla nich okazja do zdobywania wiedzy, ale też rozwijania własnej inwencji twórczej. Temu ma to wszystko służyć – podkreśla.

Zaznacza, że wsparcie ze strony biznesu jest niezwykle ważne, pomaga rozwijać atrakcyjną ofertę dla młodzieży i dzieci. Zajęcia nie są wyłącznie formą zabawy. To także okazja do zdobycia nowych umiejętności. – Wiele osób odkrywa tu swoją pasję, rozwija talent. Zdarza się, że warsztaty ukierunkowują młodzież na przyszłość, przypadkowe zajęcia przesądzają o dalszej edukacji – informuje.

Zajęcia organizowane za pośrednictwem Fundacji ORLEN oraz Fundacji ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza nie są wyłącznie formą zabawy. To także okazja do zdobycia nowych umiejętności

Dzieło i jego promocja

Z kolei w gminie Kęsowo uruchomiony został projekt „Za(GRA)my w Kulturę”. Składają się na niego różnorodne warsztaty – z tworzenia i reżyserii podcastów, pisania scenariusza filmowego, reżyserii i montażu filmu oraz gry aktorskiej, a także z tworzenia gier podwórkowych i planszowych nawiązujących do historii regionu. W ramach projektu odbędą się też zajęcia, pod okiem instruktora, z wykonywania ozdób, plecionek, przedmiotów z gliny czy zabawek z drewna. Inicjatywy te kierowane są do osób w wieku od 11 do 18 lat.

– Przewidujemy, że udział w warsztatach weźmie około setki osób – mówi Kamila Zimorska, prezes Stowarzyszenia Pomóżmy Gminie Kęsowo i dyrektor Biblioteki – Centrum Kultury w Kęsowie. Na stworzeniu podcastu, gry i filmu zadanie jednak się nie skończy. – Młodzież będzie też musiała wypromować wydarzenie, które będzie owocem pracy zespołowej. To zwiększy ich świadomość, decyzyjność, umiejętność organizacji i współpracy – informuje Kamila Zimorska.

Podkreśla, że dzięki pozyskanemu wsparciu ośrodki jak ten w Kęsowie mogą pozwolić sobie na zatrudnienie profesjonalistów z różnych dziedzin. Udział w tego typu zajęciach może przynieść konkretne owoce – pomóc w wyborze szkoły, a w przyszłości – w podjęciu pracy. Dzięki warsztatom młodzi ludzie uświadomią sobie, co lubią, w jakim kierunku chcą się rozwijać. To również okazja do pokonywania własnych słabości, przełamywania barier, nabierania pewności siebie. – Dzieci z mniejszych miejscowości mają mniej bodźców do rozwoju niż dzieci z dużych ośrodków miejskich. Tego typu inicjatywy traktujemy jako zrównywanie szans. Jesteśmy najmniejszą gminą powiatu tucholskiego i do tego gminą typowo rolniczą. Nie ma tu wielu okazji do wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Takie projekty jak ten stwarzają im konkretną szansę. Chcemy ją jak najlepiej wykorzystać – podsumowuje Kamila Zimorska.

Sportowe doznania

ORLEN angażuje się też w promocję sportu wśród najmłodszych. Aktywność fizyczna jest niezwykle ważna, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy coraz więcej młodych osób spędza długie godziny przed ekranem komputera czy telefonu. Sport pozytywnie wpływa na zdrowie i kondycję dzieci i młodzieży, ale też poprawia ich psychiczne samopoczucie.

Foto: mat. pras. (2)

Jednym z przykładów zaangażowania koncernu w rozwój sportowych fascynacji młodego pokolenia jest udział siatkarskiego klubu Start Namysłów w programie „Sportowy ORLEN”. Działają tam trzy zespoły dziewcząt i trzy zespoły chłopców. Na tych sześć drużyn rozpisany jest projekt realizowany ze spółką. Objęta nim jest młodzież w wieku 15–19 lat, w sumie 130 osób. Każda z drużyn ma swojego trenera. – Nie mamy problemów z naborem. I choć w naszym mieście działają głównie drużyny piłki nożnej, to również siatkówka cieszy się całkiem dużą popularnością. W przypadku dziewcząt mamy nawet nadkomplet, zmuszeni jesteśmy odmawiać, bo nie ma warunków na tworzenie kolejnych grup – mamy ograniczony dostęp do sali gimnastycznej – mówi Stefan Kostecki, trener.

Młodzi ludzie trenują i rozgrywają mecze. Uczestniczą w rozgrywkach ligowych w województwie opolskim, każda z drużyn gra w odpowiedniej dla siebie kategorii wiekowej – juniora młodszego, juniora starszego i młodzika. Chętnie oglądają też rozgrywki drużyn seniorów, bo i takie zespoły działają w mieście. – Większość dzieci, biorąc udział w treningach, nie tylko poprawia swoją wydolność, koordynację ruchową, szybkość, sprawność, ale też nabywa umiejętności społeczne. Młodzież uczy się działania w grupie, jak być partnerem dla kolegów. To jest bardzo ważne. Powtarzamy w zespole hasła: „drużyna to rodzina”, „jeden za wszystkich – wszyscy za jednego”. To nie jest tylko teoria. My w to wierzymy i uczymy dzieci, że w taki sposób trzeba działać – mówi Stefan Kostecki.

Lekcje z boiska

Sport to również szkoła życia. Treningi uczą pracy, systematyczności, zaangażowania. To przydaje się również w życiu dorosłym. Bez takiego podejścia nie osiąga się sukcesów zawodowych w żadnej dziedzinie. To podstawa, wprowadzenie do dorosłego życia.

Zajęcia mają z jednej strony rozwijać ruchowo młodych ludzi, ale też pomagają trenerom wytypować zdolnych, utalentowanych sportowców. – Każdy trener marzy o tym, by odkryć kolejnego Bartka Kurka. Udaje się i nam wyławiać pojedyncze osoby, które wiążą później swoją przyszłość ze sportem. W minionym roku jeden z naszych zawodników zasilił kadrę wojewódzką, a dwie drużyny dotarły do ćwierćfinałów mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych – mówi trener.

ORLEN współorganizuje wraz z Fundacją ORLEN oraz Fundacją ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza programy „Sportowy ORLEN” i „Kulturalny ORLEN”. W tegorocznej edycji wpłynęło do spółki blisko 4900 wniosków o dofinansowanie. Granty o łącznej wartości 24 mln zł trafią do 141 lokalnych klubów sportowych oraz 177 instytucji kultury. Otrzymane środki pozwalają mniejszym organizacjom na zakup profesjonalnego sprzętu, opłacenie wynajmu obiektów oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej i instruktorskiej. Oprócz tego firma wspiera aktywność fizyczną w ramach takich inicjatyw, jak „Aktywna szkoła” czy współpraca z PZPN.

Jednym z przykładów zaangażowania koncernu w rozwój sportowych fascynacji młodego pokolenia jest udział siatkarskiego klubu Start Namysłów w programie „Sportowy ORLEN”. Działają tam trzy zespoły dziewcząt i trzy zespoły chłopców

ORLEN kładzie też duży nacisk na edukację i naukę. Wspomniane fundacje działające przy spółce od lat prowadzą programy stypendialne, pomagając utalentowanym uczniom z całej Polski w rozwijaniu ich naukowych pasji. Najzdolniejsi mogą liczyć na wsparcie finansowe umożliwiające podjęcie studiów na najbardziej prestiżowych uczelniach świata, takich jak Harvard, Oxford czy MIT. Młodzi ludzie objęci tą pomocą zobowiązują się wrócić z zagranicznych wojaży i wykorzystać w kraju zdobytą wiedzę i doświadczenie.

Prawdziwa zmiana nie musi zaczynać się w wielkich metropoliach – często rodzi się w małych bibliotekach, na prowincjonalnych boiskach czy w lokalnych domach kultury, gdzie z pozoru zwykła pasja staje się fundamentem wielkiej przyszłości. Dzięki zaangażowaniu i funduszom takich firm jak ORLEN młodzi ludzie zyskują nie tylko sprzęt czy profesjonalnych instruktorów, ale przede wszystkim odwagę, by marzyć bez ograniczeń, przekształcając swój potencjał w realny sukces.

Materiał powstał we współpracy z Orlenem