Pogodę na przeważającym obszarze Europy kształtuje rozległy wyż z centrami nad zachodnią Rosją oraz południową Skandynawią, od zachodu kontynent zaczyna dostawać się w zasięg głębokiego niżu znad północnego Atlantyku oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Polska pozostaje w strefie oddziaływania wyżu, w powietrzu polarnym kontynentalnym – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Pogoda we wtorek, 29 września. Ciepło i słonecznie, w nocy chłodno

We wtorek będzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe, miejscami na wschodzie i północy kraju – umiarkowane. Początkowo lokalnie na wschodzie i południu kraju pojawią się silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, około 20 st. C w centrum do około 25 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim miejscami porywisty, południowo-wschodni i południowy, tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru mogą osiągać do 60 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1019 hPa.

Noc z wtorku na środę będzie bezchmurna lub z małym zachmurzeniem, tylko na północnym wschodzie miejscami będzie bardziej pochmurnie. Na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna wyniesie od 4 st. C na wschodzie, około 8 st. C w centrum do 11 st. C na zachodzie. Cieplej będzie na wybrzeżu – tam około 12 st. C, natomiast chłodniej w dolinach i kotlinach karpackich – tam lokalnie zaledwie 1 st. C. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza na środę, 30 września. Kontynuacja słonecznej aury

W środę również synoptycy zapowiadają małe lub umiarkowane zachmurzenie. Rano lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 500 m. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, około 20 st. C w centrum do 23 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim miejscami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru mogą osiągać do 75 km/h.

W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich prognozowane są silne zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 4 st. C na Podhalu, około 9 st. C w centrum do 13 st. C na północnym zachodzie. Cieplej będzie na wybrzeżu – około 14 st. C; z kolei w dolinach i kotlinach karpackich chłodniej – lokalnie tylko 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru będą osiągać do 80 km/h.