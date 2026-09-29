Materiał powstał we współpracy z Fresenius Kabi

Budowa rozpoczęła się w 2024 roku, a oficjalne otwarcie nowej linii odbyło się 22 września. Projekt może korzystać ze wsparcia publicznego w wysokości do 40 proc. kosztów kwalifikowanych w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Nowa linia wykorzystuje w pełni zautomatyzowane rozwiązania technologiczne i ma pozwolić zakładowi odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na płyny infuzyjne i leki dożylne.

Produkcja leków w Europie znów nabiera znaczenia

Inwestycja wpisuje się jednocześnie w szerszy kierunek wzmacniania europejskich zdolności produkcyjnych w farmacji. Znaczenie tego zagadnienia wzrosło po doświadczeniach ostatnich lat, kiedy pandemia, konflikty geopolityczne i zakłócenia w międzynarodowym transporcie pokazały podatność globalnych łańcuchów dostaw. W przypadku produktów stosowanych na co dzień w szpitalach problemem jest nie tylko możliwość ich wyprodukowania, ale także zapewnienie ciągłości i przewidywalności dostaw.

Kutnowski zakład działa w strukturach Fresenius Kabi od 2000 roku i jest częścią europejskiej sieci produkcyjnej firmy, obejmującej ponad 20 zakładów oraz dziewięć centrów badawczo-rozwojowych. Produkty wytwarzane w Polsce trafiają do ponad 70 krajów, a na krajowym rynku firma dostarcza płyny infuzyjne do ponad 80 proc. szpitali. Fresenius Kabi zatrudnia obecnie w Polsce około 2,2 tys. osób i prowadzi dwa zakłady produkcyjne.

Równolegle z rozbudową zakładu w Kutnie powstawała bliźniacza linia produkcyjna w Isola della Scala we Włoszech. Oba projekty są elementem rozwoju europejskiego zaplecza produkcyjnego firmy. Fresenius Kabi podaje, że ponad 90 proc. sprzedawanych przez nią w Europie produktów z obszaru leków dożylnych i żywienia medycznego jest wytwarzanych na kontynencie.

Zakład Fresenius Kabi w Kutnie jest jednym z ważnych ośrodków europejskiej sieci produkcyjnej firmy. Wytwarzane tu produkty trafiają do Polski i innych krajów Europy Foto: materiały prasowe

W Kutnie dba się o standardy środowiskowe. Zakład posiada certyfikaty ISO i GMP, a odpady powstające przy produkcji antybiotyków są zagospodarowywane zgodnie ze standardem BSI Kitemark, którego celem jest ograniczanie ryzyka narastania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Wzmacnianie krajowej produkcji leków

Rozbudowa zakładu zbiega się także z dyskusją o przyszłości produkcji farmaceutycznej w Polsce i Europie. W nowej polityce lekowej państwa bezpieczeństwo dostaw oraz rozwój krajowych zdolności produkcyjnych zostały wskazane jako jedne z istotnych obszarów, a na poziomie unijnym trwają prace nad rozwiązaniami dotyczącymi leków krytycznych. Jednym z kluczowych pytań pozostaje jednak to, jak pogodzić wzmacnianie lokalnej produkcji z jej kosztami i konkurencją ze strony producentów spoza Europy.

O znaczeniu lokalnej produkcji dla bezpieczeństwa lekowego, warunkach potrzebnych do dalszych inwestycji oraz o tym, jaką rolę może odgrywać w europejskiej sieci produkcyjnej zakład w Kutnie, rozmawiamy z Lindą Franičević, dyrektor zarządzającą regionem Europy Środkowo-Wschodniej we Fresenius Kabi (rozmowa obok).

Rozmowa

Linda Franičević - dyr. zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej we Fresenius Kabi Foto: materiały prasowe

Produkcja leków w Europie to kwestia bezpieczeństwa

Jako Fresenius Kabi podkreślają państwo, że znaczna część produktów z obszaru leków dożylnych i żywienia medycznego sprzedawanych przez firmę w Europie powstaje na kontynencie. Jakie znaczenie dla bezpieczeństwa lekowego Europy ma dziś utrzymywanie produkcji właśnie tutaj, a nie opieranie się na dostawach z innych części świata?

Lokalna produkcja jest jednym z fundamentów bezpieczeństwa zdrowotnego Europy. Ostatnie lata pokazały, jak podatne na zakłócenia mogą być globalne łańcuchy dostaw. Produkcja zlokalizowana w Europie pozwala skrócić czas dostaw, zwiększyć ich przewidywalność oraz ograniczyć ryzyko niedoborów produktów niezbędnych w leczeniu szpitalnym. Nasza inwestycja w Kutnie wpisuje się w ten kierunek, wzmacniając europejskie zdolności produkcyjne w obszarze płynów infuzyjnych i leków dożylnych.

Europejskie moce produkcyjne są gwarancją, że pacjenci otrzymają terapię także wtedy, gdy globalne łańcuchy dostaw zostaną zakłócone.

Nowa linia w Kutnie ma zwiększyć możliwości produkcji płynów infuzyjnych i leków dożylnych. Czy za tą inwestycją stoi już konkretny wzrost zapotrzebowania ze strony szpitali?

Inwestycja odpowiada na rosnące zapotrzebowanie europejskich systemów ochrony zdrowia na płyny infuzyjne i produkty stosowane w terapii dożylnej. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw oraz ograniczenie ryzyka niedoborów wynikających z obciążenia istniejących mocy produkcyjnych. Dzięki nowej linii moce produkcyjne zakładu znacząco wzrosną.

Płyny infuzyjne są dla szpitala po prostu niezbędne. Ich brak może zakłócić jego pracę. Dlatego system ochrony zdrowia potrzebuje nie tylko dostępności tych produktów dzisiaj, ale także pewności, że będą one dostępne jutro i za kilka lat.

Jak dużą rolę w europejskiej sieci Fresenius Kabi ma docelowo odgrywać zakład w Polsce?

Zakład w Kutnie już dziś pełni istotną rolę w europejskiej sieci produkcyjnej Fresenius Kabi, a realizowana inwestycja dodatkowo ją wzmacnia. Produkty wytwarzane w Kutnie trafiają do licznych odbiorców w Polsce oraz innych krajach Europy, między innymi do Niemiec, Hiszpanii i Szwajcarii. Rozbudowa zwiększy elastyczność dostaw i umocni pozycję Polski jako jednego z kluczowych ośrodków produkcyjnych firmy w Europie.

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło założenia nowej polityki lekowej, w której jednym z priorytetów ma być wzmacnianie bezpieczeństwa lekowego i produkcji w Polsce. Substancje wykorzystywane w części produktów Fresenius Kabi, m.in. elektrolity, antybiotyki czy propofol, znalazły się w Strategicznych Grupach Substancji Czynnych. Czy z perspektywy producenta to realny sygnał, że państwo chce budować krajowe moce produkcyjne, czy potrzebne są jeszcze konkretne instrumenty, które sprawią, że produkcja w Polsce będzie konkurencyjna?

Doceniamy fakt, że bezpieczeństwo lekowe i rozwój produkcji w Polsce zostały wskazane jako priorytety polityki lekowej. To ważny sygnał dla producentów. Jednocześnie budowanie konkurencyjnych mocy produkcyjnych wymaga odpowiednich instrumentów wspierających inwestycje, rozwoju zaplecza surowcowego oraz stabilnych warunków prowadzenia działalności. Przykładem skutecznego narzędzia są rozwiązania inwestycyjne, z których korzystaliśmy przy projekcie w Kutnie, bowiem projekt otrzymał wsparcie w ramach programu Polska Strefa Inwestycji.

Europa od kilku lat mówi o ograniczaniu zależności od importu leków i substancji czynnych, ale produkcja na kontynencie jest zwykle droższa niż w Azji. Co musi się zmienić w polityce lekowej i zakupowej, żeby bezpieczeństwo dostaw rzeczywiście było premiowane, a cena nie pozostawała głównym kryterium?

Bezpieczeństwo dostaw powinno być traktowane jako jeden z kluczowych elementów oceny produktów medycznych, obok ceny. Europejscy producenci ponoszą wyższe koszty związane z regulacjami, standardami jakościowymi i środowiskowymi, ale jednocześnie zapewniają większą odporność systemu ochrony zdrowia. Dlatego warto rozwijać rozwiązania, które uwzględniają lokalizację produkcji, odporność łańcucha dostaw oraz zdolność do zapewnienia ciągłości dostaw produktów krytycznych dla szpitali i pacjentów. Coraz częściej mówi się o tym, że Europa powinna traktować część produkcji farmaceutycznej podobnie jak infrastrukturę krytyczną. W takim przypadku nie ocenia się wyłącznie kosztów, ale również odporność systemu na przyszłe kryzysy. To są wszystko aspekty poruszone w unijnym akcie o lekach krytycznych.

Inwestycja w Kutnie kosztowała około 100 mln zł i może korzystać ze wsparcia publicznego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Czy Fresenius Kabi planuje kolejne inwestycje zwiększające produkcję w Polsce?

Polska jest dla Fresenius Kabi bardzo ważną lokalizacją produkcyjną. O atrakcyjności kolejnych inwestycji decydują przede wszystkim potrzeby rynku, kompetencje zespołu, dostępność infrastruktury, możliwość dalszego rozwoju zakładu oraz stabilne i przewidywalne otoczenie regulacyjne. To właśnie te czynniki sprawiły, że inwestycja została zrealizowana w Kutnie, które dysponuje wieloletnim doświadczeniem w produkcji farmaceutycznej oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą. Kutno jest dla nas przykładem lokalizacji, która łączy wszystkie elementy niezbędne do długoterminowego rozwoju nowoczesnej produkcji farmaceutycznej. Obecnie koncentrujemy się na pełnym wykorzystaniu potencjału nowej linii produkcyjnej, która znacząco zwiększy nasze możliwości wytwórcze i wzmocni rolę Polski w europejskiej sieci produkcyjnej Fresenius Kabi. Jednocześnie stale analizujemy możliwości dalszego rozwoju naszej działalności w Polsce.

Materiał powstał we współpracy z Fresenius Kabi