Incydent może obejmować dane 18,8 mln osób i ponad 12 tys. placówek. Chodzi m.in. o numery PESEL, dane o receptach, lekach, wizytach i notatkach medycznych. Prezes UODO wszczął kontrolę w MyDr, która ma wykazać, czy stosowane zabezpieczenia były testowane pod kątem zmieniających się zagrożeń.

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Administratorem danych jest przychodnia

Jak podaje „Rynek Zdrowia”, administratorem danych jest w tym przypadku gabinet, praktyka lub przychodnia i to te placówki ponoszą w pierwszej kolejności odpowiedzialność za wyciek danych pacjentów. MyDr działa natomiast jako podmiot przetwarzający. Prawnik Mariusz Busiło stwierdził, że lekarze powinni najpierw sprawdzić, czy korzystali z usług firmy MyDr, a następnie zweryfikować treść umowy zawartej z dostawcą systemu.

Jeśli umowa nie przewidywała wystarczających zabezpieczeń, a administratorzy nie zgłaszali zastrzeżeń, oznacza to, że wzięli na siebie ryzyko wycieku danych. W praktyce więc od zapisów w dokumencie zależy, czy dana placówka lub lekarz będzie w stanie wybronić się przed prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) i ewentualnymi roszczeniami pacjentów.

Dane pacjentów mogły być udostępniane podmiotom trzecim

Dodatkowe wątpliwości dotyczą infrastruktury, na której działał system MyDr. Mariusz Busiło w rozmowie z „Rynkiem Zdrowia” zwrócił uwagę, że była to usługa chmurowa korzystająca z infrastruktury podmiotów trzecich. Z upublicznionych umów, które MyDr zawarł z podmiotami leczniczymi, wynika, że wśród podwykonawców świadczących usługi chmurowe znaleźli się m.in. Google i Amazon.

Ekspert podkreślił, że przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy podlega szczególnym wymogom RODO. Zwrócił też uwagę na amerykański Cloud Act, który w określonych przypadkach pozwala służbom USA żądać dostępu do danych elektronicznych firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych, również wtedy, gdy dane są fizycznie przechowywane na serwerach w Europie. Nie wiadomo więc, kto i na jakich zasadach miał dostęp do danych medycznych Polaków.

Lekarz nie zawsze odpowie za wyciek danych

Jak pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, placówki korzystające z systemu powinny teraz ustalić, czy wyciek objął dane ich pacjentów, przeprowadzić analizę ryzyka oraz – jeśli będzie to konieczne – zgłosić naruszenie do UODO i poinformować pacjentów.

Należy jednak wspomnieć o tym, że nie każdy lekarz odpowiada jako administrator danych. Specjalista działający z upoważnienia przychodni może jedynie przetwarzać dane w jej imieniu. Inaczej jest natomiast w przypadku indywidualnej praktyki lub lekarza będącego samodzielnym administratorem albo współadministratorem danych. Oprócz tego własną odpowiedzialność ponosi lekarz, który przetwarza dane w celu własnym, poza upoważnieniem.