W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto wysoki poziom alkaloidów pirolizydynowych w badanej partii herbatki z pokrzywy – poinformował Główny Inspektorat Sanitarny.

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Alkaloidy pirolizydynowe to substancje chemiczne naturalnie występujące w niektórych gatunkach roślin, które mogą zanieczyszczać uprawy ziół. Ich spożycie w dużych ilościach lub przez dłuższy czas może działać toksycznie, zwłaszcza na wątrobę.

Partia herbaty ziołowej z pokrzywy wycofywana ze sklepów

Chodzi o produkt Pokrzywa – herbatka ziołowa, Zielnik Polski, 20 torebek o numerze partii L 0036 i terminie przydatności do spożycia 01.2028. Producentem jest Herbapol-Lublin SA, ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin.

Inspekcja Sanitarna nadzoruje proces wycofywania wskazanego towaru ze sklepowych półek oraz prowadzi postępowanie wyjaśniające. GIS apeluje do konsumentów o niespożywanie wymienionego produktu oraz o jego zwrot do punktu zakupu lub zutylizowanie.