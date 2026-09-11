Ponad połowa badanych uważa, że Donald Tusk i Jarosław Kaczyński powinni wycofać się z polityki i ustąpić miejsca młodszym liderom. Z sondażu wynika, że takiego rozwiązania chce 52 proc. respondentów.

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Ankietowanych zapytano, czy liderzy dwóch największych ugrupowań politycznych w Polsce powinni przejść na polityczną emeryturę. Odpowiedź, że zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Donald Tusk powinni zakończyć działalność polityczną, wskazało 52 proc. badanych.

Więcej osób chce odejścia Kaczyńskiego niż Tuska

33 proc. respondentów uznało, że z polityki powinien odejść wyłącznie Jarosław Kaczyński. Za polityczną emeryturą tylko Donalda Tuska opowiedziało się 9 proc. badanych.

2 proc. uczestników sondażu uważa, że obaj politycy powinni nadal pozostać aktywni. 4 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Jarosław Kaczyński był już wcześniej pytany o możliwość wycofania się z polityki. Prezes PiS przywoływał w tym kontekście przykład Konrada Adenauera. Pierwszy kanclerz Republiki Federalnej Niemiec kierował rządem do 87. roku życia, a aktywność publiczną kontynuował jeszcze przez kolejne lata.

Kaczyński wskazywał w ten sposób, że sam wiek nie powinien przesądzać o końcu kariery politycznej.

Donald Tusk o następcy: „Gdyby ktoś taki był, to by tę władzę wziął”

Także Donald Tusk nie zapowiada szybkiego oddania przywództwa. Podczas Campus Polska Przyszłości premier został zapytany o osobę, która mogłaby w przyszłości przejąć stery po jego stronie sceny politycznej.

– Gdyby ktoś taki był, to by tę władzę wziął – odpowiedział.

Wynik sondażu pokazuje więc wyraźne oczekiwanie części wyborców na zmianę pokoleniową. Jednocześnie zarówno Kaczyński, jak i Tusk nadal pozostają najważniejszymi postaciami swoich obozów politycznych, a kwestia ich sukcesji pozostaje otwarta.