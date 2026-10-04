Gdyby z pacjentką postępowano w trakcie transportu w sposób prawidłowy, były większe szanse na jej uratowanie - ocenili biegli.
Sprawa dotyczy tragicznych wydarzeń sprzed ponad sześciu lat. W kwietniu 2020 r., w szczycie pandemii, pielęgniarka pracująca w szpitalu w Kozienicach trafiła na oddział wewnętrzny z objawami COVID-19. Jak informowała wówczas kozienicka placówka, chorej trzykrotnie wykonano badania na obecność koronawirusa i dopiero ostatni wynik okazał się pozytywny.
Ze względu na pogarszający się stan zdrowia kobiety zdecydowano o przewiezieniu jej do kliniki MSWiA w Warszawie. Problemy z chorą zaczęły się w trakcie trwającego ok. 50 minut transportu. Kiedy 59-latka dotarła do kliniki, od razu podjęto reanimację, która trwała godzinę. Kobieta jednak zmarła. Niedługo po zdarzeniu zawiadomienie do prokuratury złożył zastępca dyrektora ds. medycznych warszawskiej kliniki.
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Śledczy uznali, że lekarka Małgorzata G. błędnie zleciła transport chorej słabo wyposażoną karetką bez odpowiedniego zabezpieczenia. Według prokuratury już w momencie, kiedy zdecydowano o przewiezieniu 59-latki do Warszawy, samopoczucie pacjentki nie było dobre, miała problemy z oddychaniem. Tymczasem karetka, którą przewożono ją do stolicy, nie była wyposażona w odpowiednie urządzenia służące m.in. do wentylacji mechanicznej, monitorowania parametrów życiowych, saturacji krwi tlenem, zapisu elektrokardiograficznego i pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. W ocenie biegłych, gdyby z pacjentką postępowano w trakcie transportu w sposób prawidłowy, były większe szanse na jej uratowanie.
Lekarka usłyszała zarzuty dotyczące narażania pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w sytuacji, gdy ciążył na niej obowiązek opieki nad chorą.
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Radomiu Renata Król poinformowała, że pierwszy termin rozprawy w Sądzie Rejonowym w Kozienicach został wyznaczony na 5 listopada.
Oskarżonej lekarce grozi kara 5 lat pozbawienia wolności.
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