W Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczął się ponowny proces Łukasza G. i Sebastiana W., oskarżonych o udział w bójce i pobiciu na Nowym Świecie, w wyniku których zmarł 29-letni Maciej. Wcześniejszy wyrok siedmiu lat więzienia został uchylony przez Sąd Najwyższy z powodu nienależytej obsady sądu pierwszej instancji.

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Zabójstwo na Nowym Świecie. 29-latek stanął w obronie koleżanek

Do tragicznych wydarzeń doszło nad ranem 8 maja 2022 r. na warszawskim Nowym Świecie. 29-letni Maciej, mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego, zareagował na zachowanie trzech agresywnie zachowujących się mężczyzn. Chciał stanąć w obronie swoich koleżanek.

W odpowiedzi został brutalnie zaatakowany. Mężczyzna był bity i kopany, a także ugodzony nożem. Mimo udzielonej pomocy medycznej i wysiłków lekarzy jego życia nie udało się uratować.

Początkowo służby zatrzymały Łukasza G. i Sebastiana W. Trzeci z mężczyzn, Dawid Mirkowski, uciekł do Turcji, posługując się dowodem osobistym swojego brata. Został zatrzymany w marcu 2023 r. i trafił do tamtejszego aresztu. Władze Turcji podjęły następnie decyzję o jego ekstradycji.

W grudniu 2024 r. Mirkowski został sprowadzony do Polski. Na początku czerwca 2026 r. warszawski sąd nieprawomocnie skazał go na 25 lat pozbawienia wolności. Orzekł również 100 tys. zł zadośćuczynienia dla rodziny pokrzywdzonego.

Siedem lat więzienia uchylone przez Sąd Najwyższy

Pierwszy proces Łukasza G. i Sebastiana W. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zakończył się w kwietniu 2024 r. Obaj mężczyźni zostali wówczas skazani na siedem lat więzienia. Sąd zobowiązał ich również do zapłaty 10 tys. zł nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wyrok został zaskarżony, jednak w październiku 2025 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał go w mocy.

Sprawa ponownie trafiła do sądu pierwszej instancji po interwencji Sądu Najwyższego. W czerwcu 2026 r. SN uchylił wyrok siedmiu lat pozbawienia wolności na wniosek obrony. Powodem była nienależyta obsada sądu pierwszej instancji. W składzie orzekającym zasiadała bowiem osoba powołana w wadliwej procedurze, określana jako neosędzia.

W konsekwencji konieczne stało się ponowne rozpoznanie sprawy przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Oskarżeni nie przyznali się do winy. Odmówili składania wyjaśnień

Podczas środowej rozprawy prokurator Szymon Banna ponownie odczytał akt oskarżenia. Przed sądem zeznawali również świadkowie wydarzeń z maja 2022 r.

Zarówno Łukasz G., jak i Sebastian W. nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Obaj odmówili także składania wyjaśnień, zapowiadając, że przedstawią swoje stanowisko na późniejszym etapie postępowania.

Jedną z osób przesłuchanych podczas rozprawy była 25-latka, która znajdowała się na miejscu zdarzenia. Kobieta opowiadała, że razem ze znajomymi grali muzykę na ulicy, gdy w ich kierunku zaczęła zbliżać się grupa mężczyzn.

Jak zeznała, napastnicy zaczęli rzucać w ich stronę lodem. Maciej podszedł do nich i zwrócił uwagę, żeby przestali. Wkrótce potem doszło do bójki.

– Zaczęli rzucać w naszą stronę lodem. Maciek do nich podszedł. Powiedział, że mają przestać. Wywiązała się bójka. [...] Ich było kilku, Maciek był sam – relacjonowała świadek.

Kobieta opisała również, co wydarzyło się po rozpoczęciu ataku. Według jej zeznań 29-latek upadł, a następnie doczołgał się do pobliskiego sklepu. Napastnicy oddalili się z miejsca zdarzenia. Wezwano karetkę pogotowia.

– Pamiętam, że leżał. Potem doczołgał się do sklepu, a tamta grupa uciekła. [...] Byłam przekonana, że Maciek przeżyje. Jadąc na komendę następnego dnia, dowiedzieliśmy się, że zmarł – mówiła 25-latka.

Świadek zwróciła także uwagę na charakterystyczny ruch ręką, który zauważyła w trakcie zajścia. Jak wyjaśniła, dopiero gdy Maciej upadł, zorientowała się, że został ugodzony nożem. Z wcześniejszych zeznań kobiety wynikało również, że 29-latek był szarpany, uderzany rękoma i kopany po głowie.

Świadkowie opisali przebieg bójki na Nowym Świecie

Przed sądem zeznawał również 26-latek, który był obecny na Nowym Świecie w chwili ataku. Mężczyzna zauważył, że kilka osób bije jednego człowieka. Próbował zareagować, ale został odsunięty przez agresywnie zachowujących się uczestników zajścia.

– Zauważyłem, że około trzech osób bije jedną osobę. Próbowałem reagować, ale zostałem odsunięty w agresywny sposób – powiedział.

Następnie udał się w kierunku pokrzywdzonego. Znalazł go w pobliskim sklepie. Zauważył, że mężczyzna leży na ziemi i ma ranę na plecach. Świadek wezwał pogotowie ratunkowe.

Kolejna przesłuchana kobieta opowiedziała natomiast o zamieszaniu w okolicy sklepu i mężczyznach oddalających się z tego miejsca. Według jej relacji jeden z nich miał powiedzieć: „To ja go k... pociąłem”.

Następny termin rozprawy w sprawie śmierci 29-letniego Macieja wyznaczono na 7 grudnia. Posiedzenie poprowadzi sędzia Justyna Kaczanowska-Bednarczuk.