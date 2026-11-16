Zatrzymany 16-latek
Rosjanin trafił do ośrodka wychowawczego trzy miesiące
Jak przekazała warszawska policja, do zdarzenia doszło na terenie szkoły na Ursynowie. 16-latek miał grozić swoim koleżankom i kolegom oraz nauczycielom zabójstwem wielu osób. Policję zawiadomiła zaniepokojona dyrekcja szkoły.
Funkcjonariusze przyjechali do placówki i zatrzymali 16-latka. Na jego telefonie znaleziono treści m.in. wskazujące na podejrzenie propagowania faszystowskiego ustroju państwa. Nieletni zamieszczał także w swoich mediach społecznościowych zdjęcia z nożem oraz przedmiotami przypominającymi broń.
Jak przekazała policja, w postępowaniu, oprócz kwestii kierowania gróźb karalnych, pojawiło się też podejrzenie popełnienia przez nieletniego innego czynu o charakterze seksualnym.
16-latek został doprowadzony do sądu rodzinnego. Na trzy miesiące trafił do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
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Policja zaznacza, że groźby, nawet wypowiadane w formie żartu, są traktowane poważnie i mogą wiązać się z surowymi konsekwencjami prawnymi. Policjanci traktują każde zgłoszenie dotyczące gróźb przemocy jako wymagające natychmiastowego sprawdzenia.
Na początku października doszło do serii ataków w szkołach. W Ostrołęce 19-latek ranił nożem dziewięć osób, z kolei w Leszczydole–Nowinach 15-latek zaatakował trzy osoby, zabijając przy tym 37-letnią pracownicę placówki. Policjanci udaremnili też inne ataki, m.in. w Sierpcu.
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