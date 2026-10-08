Jak przekazała policja, 37-letnia pracownica szkoły pod Wyszkowem zaatakowana przez ucznia nożem nie przeżyła pomimo prowadzonej reanimacji.

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W miejscowości Leszczydół-Nowiny (pow. wyszkowski) 15-latek zaatakował woźną. Trzy osoby są ranne – przekazał wówczas st. kpt. Daniel Wachowski z wyszkowskiej straży pożarnej. Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński informował, że reanimowana woźna z placówki była reanimowana.

Zaledwie dzień wcześniej do podobnego ataku doszło w szkole w Ostrołęce, o czym pisaliśmy w rp.pl. Z kolei w plecaku nastolatka z Sierpca policja znalazła dwa noże – on również miał planować atak na terenie szkoły.

Atak nożownika w szkole pod Wyszkowem. Woźna nie żyje

Szef MSWiA Marcin Kierwiński na czwartkowej konferencji pytany był o zdarzenie w miejscowości Leszczydół-Nowiny, gdzie miało dojść do ataku ucznia na woźną. Potwierdził zdarzenie i przekazał, że 15-letni napastnik został obezwładniony przez policjantów.

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– Woźna jest reanimowana – dodał Kierwiński. Jak poinformowała później policja, 37-letniej pracownicy szkoły nie udało się uratować.

Wcześniej Daniel Wachowski z wyszkowskiej straży pożarnej przekazał PAP, że ranne są trzy osoby.