Jak przekazała policja, 37-letnia pracownica szkoły pod Wyszkowem zaatakowana przez ucznia nożem nie przeżyła pomimo prowadzonej reanimacji.
W miejscowości Leszczydół-Nowiny (pow. wyszkowski) 15-latek zaatakował woźną. Trzy osoby są ranne – przekazał wówczas st. kpt. Daniel Wachowski z wyszkowskiej straży pożarnej. Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński informował, że reanimowana woźna z placówki była reanimowana.
Zaledwie dzień wcześniej do podobnego ataku doszło w szkole w Ostrołęce, o czym pisaliśmy w rp.pl. Z kolei w plecaku nastolatka z Sierpca policja znalazła dwa noże – on również miał planować atak na terenie szkoły.
Szef MSWiA Marcin Kierwiński na czwartkowej konferencji pytany był o zdarzenie w miejscowości Leszczydół-Nowiny, gdzie miało dojść do ataku ucznia na woźną. Potwierdził zdarzenie i przekazał, że 15-letni napastnik został obezwładniony przez policjantów.
Czytaj więcej
W Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce (woj. mazowieckie) doszło w środę do ataku nożownika. Poszkodowanych zostało, łącznie ze sprawcą, 10 osób. P...
– Woźna jest reanimowana – dodał Kierwiński. Jak poinformowała później policja, 37-letniej pracownicy szkoły nie udało się uratować.
Wcześniej Daniel Wachowski z wyszkowskiej straży pożarnej przekazał PAP, że ranne są trzy osoby.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas