Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości reaguje na sygnały internautów dotyczące nasilających się połączeń z zagranicznych numerów, m.in. z niemieckim kierunkowym +49. Osoby odbierające takie telefony mają słyszeć propozycję atrakcyjnej pracy. Rozmówcy szybko próbują jednak przenieść kontakt na komunikator internetowy, gdzie przedstawiają rzekome szczegóły zatrudnienia.

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To właśnie na tym etapie zaczyna się właściwa pułapka. Potencjalna ofiara otrzymuje link prowadzący do strony, na której ma podać swoje dane. Jak ostrzega CBZC, jest to jeden ze sposobów wykorzystywanych przez oszustów do zdobywania informacji pozwalających na kradzież pieniędzy i przejmowanie kont internetowych.

Kuszą ofertą pracy, by wyłudzić dane i pieniądze

Celem przestępców może być pozyskanie danych osobowych, haseł i informacji bankowych, a także danych kart płatniczych. Oszuści mogą również nakłaniać rozmówców do wykonywania pozornie płatnych zadań, które w rzeczywistości służą wyłudzeniu pieniędzy.

CBZC zwraca uwagę, że przenoszenie rozmowy poza oficjalne kanały komunikacji to częsty element tego rodzaju oszustw. Funkcjonariusze podkreślają jednocześnie, że samo odebranie telefonu z zagranicznego numeru nie oznacza, że doszło do wycieku danych. Numer telefonu mógł zostać pozyskany z różnych źródeł lub wybrany przez automatyczny system.

Policjanci apelują, by zachować szczególną ostrożność, gdy nieznany rozmówca niespodziewanie proponuje zatrudnienie i od razu nalega na kontynuowanie kontaktu przez komunikator. W takiej sytuacji najlepiej zakończyć rozmowę, nie otwierać przesyłanych odnośników i nie przekazywać żadnych poufnych informacji. Chodzi przede wszystkim o hasła, kody SMS, dane bankowe oraz skany dokumentów.

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Co zrobić, jeśli doszło do oszustwa?

Podejrzane połączenia można zgłaszać do CERT Polska, zespołu reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem w internecie. Służy do tego formularz dostępny pod adresem incydent.cert.pl.

Jeśli ktoś zdążył już wpisać swoje dane na podejrzanej stronie, powinien jak najszybciej zmienić zagrożone hasła, wylogować aktywne sesje na kontach i włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe. W przypadku przekazania danych dokumentu tożsamości warto zastrzec numer PESEL.

Jeżeli oszuści uzyskali dostęp do danych bankowych, konieczny jest niezwłoczny kontakt z bankiem. Gdy doszło do utraty pieniędzy, sprawę należy zgłosić policji.

Funkcjonariusze przypominają również, że zagraniczny prefiks nie przesądza o rzeczywistym miejscu pochodzenia połączenia. Numer z kierunkowym +49 nie musi oznaczać, że telefon wykonano z Niemiec.