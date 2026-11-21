Na miejsce zdarzenia skierowano jednostki straży granicznej, a fińskie siły zbrojne wprowadziły tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim na wschodzie Zatoki Fińskiej - powiadomił resort.

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Rosja informuje o ataku dwóch dronów i ewakuacji załogi

Wcześniej rosyjskie władze, cytowane przez agencję Reutera, poinformowały, że statek towarowy płynący do Królewca został zaatakowany przez dwa drony na wodach neutralnych w Zatoce Fińskiej, trzy mile morskie (około 5,5 km) od granicy z Rosją.

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko przekazał, że trwa ewakuacja załogi oraz szacowanie skali uszkodzeń jednostki.

Płonący statek znalazł się na wodach terytorialnych Finlandii

Fińska straż graniczna podała w komunikacie, że kieruje akcją ratunkową i działaniami mającymi zapobiec szkodom w środowisku. Na pokładzie frachtowca Sparta II, który znajduje się na fińskich wodach terytorialnych na południe od miasta Lovisa, wybuchł pożar. Na miejscu są jednostki ratunkowe, a wokół statku wyznaczono strefę ograniczonego dostępu.

Według fińskiej straży granicznej pożar nie zagraża ludziom ani żegludze. Załoga pozostała na pokładzie, a służby nie stwierdziły dotąd szkód w środowisku. „W razie potrzeby straż graniczna jest gotowa ewakuować załogę, wesprzeć gaszenie pożaru i podjąć działania ograniczające ewentualne szkody w środowisku” – przekazano.

W akcji uczestniczą również inne służby i instytucje. Fińska straż graniczna koordynuje działania z sąsiednimi państwami i nawiązała kontakt z rosyjskimi służbami ratownictwa morskiego.

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