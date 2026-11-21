Ukraińscy żołnierze
Według ukraińskiej armii w okolicy miejscowości Perwomajske na okupowanym Krymie trafiono w skład amunicji rosyjskiej jednostki wojskowej.
Ponadto ukraińscy żołnierze przeprowadzili uderzenia na stanowiska dowodzenia rosyjskich jednostek nieopodal miejscowości Pryszyba w obwodzie zaporoskim na południu kraju i w obwodzie donieckim na wschodzie – czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego.
Czytaj więcej
Władimir Putin po raz pierwszy skomentował ostatnie ukraińskie ataki na Most Krymski. Rosyjski przywódca zagroził odwetem, który ma być „znacznie d...
W okolicach okupowanego Ługańska trafiono również w most drogowy na rzece Doniec Siewierski, który Rosjanie wykorzystują do dostarczania paliwa, amunicji i sprzętu wojskowego na front. Skala wyrządzonych szkód jest ustalana.
Wcześniej kanał Krym. Realii w komunikatorze Telegram poinformował, że na okupowanym przez Rosję Krymie ponownie doszło do rozległych przerw w dostawach energii elektrycznej. Bez prądu pozostały miejscowości w pięciu rejonach (powiatach) oraz część miasta Biłohirsk.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas