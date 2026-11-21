Według ukraińskiej armii w okolicy miejscowości Perwomajske na okupowanym Krymie trafiono w skład amunicji rosyjskiej jednostki wojskowej.

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Ukraińskie wojsko zaatakowało dwa rosyjskie stanowiska dowodzenia

Ponadto ukraińscy żołnierze przeprowadzili uderzenia na stanowiska dowodzenia rosyjskich jednostek nieopodal miejscowości Pryszyba w obwodzie zaporoskim na południu kraju i w obwodzie donieckim na wschodzie – czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego.

W okolicach okupowanego Ługańska trafiono również w most drogowy na rzece Doniec Siewierski, który Rosjanie wykorzystują do dostarczania paliwa, amunicji i sprzętu wojskowego na front. Skala wyrządzonych szkód jest ustalana.

Na Krymie znów zabrakło prądu. Przerwy w dostawach w pięciu rejonach

Wcześniej kanał Krym. Realii w komunikatorze Telegram poinformował, że na okupowanym przez Rosję Krymie ponownie doszło do rozległych przerw w dostawach energii elektrycznej. Bez prądu pozostały miejscowości w pięciu rejonach (powiatach) oraz część miasta Biłohirsk.