„Rosyjskie siły celowo wystrzeliły rakiety i drony w polską przestrzeń powietrzną podczas ataków na Ukrainę rankiem 20 listopada” – napisali analitycy Instytutu Studiów nad Wojną w serwisie X.

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ISW wskazuje na dwa cele Kremla. W tle manewry Koalicji Chętnych

Według ISW Kreml celowo zgrał moment naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej z trwającymi pod Nową Dębą manewrami Koalicji Chętnych, by zniechęcić ją do dalszego wspierania Ukrainy i sprawdzić, jak zareaguje NATO.

Jak podał ISW, polskie władze zwróciły się do NATO o dodatkowe siły i wzmocnienie obrony powietrznej. Polska nie wystąpiła o konsultacje na podstawie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Analitycy ocenili, że jeśli Sojusz nie skorzysta z mechanizmów wspólnego działania w odpowiedzi na zdarzenia, które instytut uznaje za celowe ataki, w praktyce może wzrosnąć próg, po którego przekroczeniu sojusznicy zdecydują się zareagować na kolejne naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez Rosję. „NATO ryzykuje podniesienie rzeczywistego progu reakcji sojuszników na jawne rosyjskie naruszenia przestrzeni powietrznej NATO, nie wykorzystując postanowień sojuszu dotyczących działań zbiorowych w odpowiedzi na celowe ataki” – czytamy.

Trzy obiekty spadły na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Co wiadomo o incydencie?

Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w piątek nad ranem, podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Według ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza były to dwie rakiety i najprawdopodobniej dron z napędem odrzutowym. Obiekty spadły w Nowym Lipowcu na Lubelszczyźnie oraz w Rudniku nad Sanem i Mołodyczu na Podkarpaciu. Według dostępnych informacji nikt nie ucierpiał.

Premier Donald Tusk ocenił, że zdarzenie wygląda na celową prowokację, i zwrócił uwagę na bliskość Nowej Dęby, gdzie ćwiczą wojska Koalicji Chętnych. Dotąd nie przedstawiono jednak publicznie dowodów, które rozstrzygałyby, czy obiekty celowo skierowano nad Polskę.

KOALICJA 26.2. Pierwsze duże ćwiczenie Wielonarodowych Sił na rzecz Ukrainy

Zasadnicza część ćwiczenia KOALICJA 26.2 trwa od 9 do 22 listopada. To pierwsze duże manewry Wielonarodowych Sił na rzecz Ukrainy (MNF-U), wojskowego ramienia Koalicji Chętnych, która działa poza strukturami NATO.

Koalicję, kierowaną przez Francję i Wielką Brytanię, powołano w 2025 r., aby przygotować gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy po zawieszeniu broni. Ramy polityczne rozmieszczenia sił określają deklaracja paryska Koalicji Chętnych oraz deklaracja intencji Francji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy z 6 stycznia 2026 r.

MNF-U dowodzi brytyjski generał broni Tom Bateman, który nadzoruje ćwiczenie wspólnie z francuskim generałem Armelem Dirou. Manewry mają sprawdzić, czy państwa europejskie potrafią wspólnie planować działania, połączyć systemy łączności i dowodzić wielonarodowymi siłami poza strukturami NATO. Gen. Dirou, cytowany przez agencję AFP, ocenił, że ćwiczenie pokazuje zdolność tych sił do rozmieszczenia bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych.

Moskwa sprzeciwia się zarówno manewrom, jak i planom rozmieszczenia sił Koalicji Chętnych w Ukrainie. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa nazwała ćwiczenia przygotowaniami do niedopuszczalnej interwencji państw NATO. Zapowiedziała też, że Rosja uzna wszelkie siły europejskie rozmieszczone w Ukrainie za uprawnione cele.