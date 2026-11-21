Wyrok śmierci na Tomasza Kosowskiego wydał w piątek sędzia Joseph Bulone z hrabstwa Pinellas na Florydzie. Polak sam bronił się w procesie i zrezygnował z prawa do rozpatrzenia sprawy przez ławę przysięgłych. W rezultacie decyzję podjął sam sędzia. Jak podaje CNN, w sprawach zagrożonych karą śmierci wyjątkowo rzadko zdarza się, by oskarżony zrezygnował zarówno z obrońcy, jak i z ławy przysięgłych.

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– Sąd stwierdza, że zgodnie z prawem stanu Floryda oskarżony utracił prawo do życia – powiedział Bulone, ogłaszając wyrok. Jak wyjaśnił, dużą wagę przywiązał do tego, że zabójstwo popełniono „z zimną krwią, w sposób wyrachowany i z premedytacją, bez jakiegokolwiek pozoru moralnego lub prawnego usprawiedliwienia”.

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Za co Tomasz Kosowski został skazany na śmierć?

Kosowski kilka tygodni przed procesem zrezygnował z obrońców wyznaczonych przez sąd. Nie przedstawił dowodów na swoją obronę, ale wygłosił około 20-minutową mowę końcową. Przekonywał w niej, że prokuratura nie wykazała, iż zostały spełnione ustawowe przesłanki zabójstwa pierwszego stopnia. Wskazywał na brak ciała i aktu zgonu Cozziego.

Na etapie ustalania kary Kosowski nie przedstawił także materiałów ani oświadczenia, które przemawiałyby za odstąpieniem od kary śmierci. Sąd wyznaczył niezależnego prawnika, by przedstawił argumenty za dożywociem. Prawnik mówił o dzieciństwie Kosowskiego, który jako młody człowiek przeprowadził się z rodzicami z Polski do Kansas. Wskazywał też, że jako lekarz wykształcony na uczelni należącej do Ivy League mógłby pomagać innym więźniom. Na jego rzecz nie zeznawał żaden świadek. Sędzia Bulone uwzględnił część okoliczności łagodzących, jednak uznał, że przeważają nad nimi okoliczności zabójstwa.

Na początku posiedzenia Kosowski złożył wniosek o wyłączenie sędziego. Bulone zarządził krótką przerwę, by zapoznać się z wnioskiem. Po powrocie na salę nie odniósł się do niego.

Zabójstwo Stevena Cozziego. Prokuratura wskazała na wieloletni spór

Według prokuratury konflikt zaczął się od nieporozumień finansowych między Kosowskim a jego byłymi współpracownikami. W 2019 r. chirurg pozwał ich w tej sprawie. Trzy lata później zaczął sam reprezentować się przed sądem i odtąd kontaktował się bezpośrednio z prawnikami pozwanych. Jednym z nich był właśnie Steven Cozzi.

Jak wynikało z dowodów przedstawionych w sądzie, w miesiącach poprzedzających zabójstwo Kosowski wyszukiwał w internecie informacje o Cozzim, pojechał pod jego dom i kilkakrotnie obserwował siedzibę kancelarii. W mowie końcowej prokurator Nathan Vonderheide powiedział, że Cozzi stał się dla Kosowskiego „obsesją”.

Rankiem 21 marca 2023 r. Cozzi wyszedł do toalety w budynku, w którym pracował. Na komputerze pozostawił otwartą wersję roboczą wiadomości, a z jego telefonu nadal grała muzyka. Do biurka już nigdy nie wrócił.

Według prokuratury Kosowski czekał na Cozziego w toalecie, tam go zabił, a następnie wywiózł ciało na wózku. Na nagraniu z monitoringu widać mężczyznę, który wchodzi do budynku, a kilka godzin później, w innym ubraniu, ciągnie wózek w stronę parkingu.

Zdaniem oskarżycieli kilka minut po wywiezieniu ciała Kosowski połączył się z parkingu kancelarii z rozprawą zdalną w sprawie cywilnej, która rozpoczęła się o godz. 10.30. Wnioskował o nałożenie sankcji na Cozziego i odsunięcie go od sprawy. Gdy prawnik nie dołączył do rozprawy, pracownicy kancelarii zaczęli go szukać, a następnie zgłosili jego zaginięcie.

Ciała Cozziego nie odnaleziono. Badania DNA wykazały ślady jego krwi

Z dowodów przedstawionych w sądzie wynikało, że Kosowski zatrzymał się na krótko w swoim domu, a następnie zawiózł ciało Cozziego do kontenera na odpady stojącego przy ustronnej drodze, niemal cztery godziny jazdy od domu. Stamtąd pojechał do Miami, gdzie następnego dnia przeprowadził zaplanowane operacje. Zanim śledczy dotarli do kontenera, jego zawartość wywieziono już na składowisko.

Mąż Cozziego i jego współpracownicy powiedzieli śledczym, że Kosowski był jedyną znaną im osobą skonfliktowaną z prawnikiem. Byłego chirurga zatrzymano cztery dni po zabójstwie. Według prokuratury w bagażniku miał blisko 300 tys. dolarów w gotówce, dwa paszporty oraz torbę, którą oskarżyciele określili jako „torbę do zabójstwa”.

Badania DNA potwierdziły obecność krwi Cozziego na pace pick-upa Kosowskiego, a także na kamizelce balistycznej znalezionej w bagażniku drugiego samochodu polskiego chirurga.