Lekarz napadł na budowlańca. Maczetą chciał odzyskać pieniądze za źle wybudowaną altanę w ogrodzie

Brat lekarza, udając zainteresowanego klienta, zawiózł ofiarę w miejsce rzekomego zlecenia. Tam mężczyzna został zaatakowany. Psiknięto mu gazem w twarz, skrępowano na ziemi, zdjęto buty i kopnięto kilka razy. Sprawcy przyłożyli do jego karku siekierę, a przed twarzą trzymali maczetę. Zmusili też przedsiębiorcę do podpisania protokołu zajęcia ruchomości oraz dokumentu in blanco. Napastnicy zabrali ofierze też portfel z dokumentami, 2,5 tys. zł i wypuścili przedsiębiorcę.

Jeszcze tego samego dnia pokrzywdzony zawiadomił policję. Sprawcy, w tym Patrik F., zostali zatrzymani. Prokuratura oskarżyła ich o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Małżeństwo nie przyznało się do winy. Twierdzili, że chcieli tylko nastraszyć mężczyznę w celu podpisania reklamacji. W 2020 r. wrocławski sąd okręgowy uznał doktora i jego żonę za winnych zmuszenia do zwrotu wierzytelności i skazał ich za to na 1,5 roku więzienia i 50 tys. zł nawiązki dla ofiary. Wyrok ten utrzymał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Skazany lekarz odbył już karę w systemie dozoru elektronicznego, a od października 2023 r. nie wykonuje zawodu.

Sygnatura akt. II ZK 94/24