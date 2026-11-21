Oto najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w nocy z 19 na 20 listopada:

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USA ograniczają współpracę wojskową z Kanadą

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth wprowadził nowe ograniczenia we współpracy wojskowej między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą – poinformował „The Washington Post”. Dyrektywa została przekazana w ubiegłym tygodniu w formie tajnego memorandum.

Dokładny zakres nowych ograniczeń pozostaje niejasny, ponieważ dokument jest niejawny, a Departament Wojny nie ujawnił, których programów lub działań wojskowych dotyczą wprowadzone zmiany.

Decyzja Hegsetha rodzi pytania o przyszłość wspólnych ćwiczeń wojskowych, wymiany szkoleniowej, planowania obronnego oraz innych form współpracy. Nie ma jednak potwierdzenia, że którekolwiek z tych działań zostało objęte ograniczeniami.

Atak Huti na Rijad. Przechwycono rakiety

Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, wspierająca uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Jemenu, poinformowała o przechwyceniu trzech pocisków balistycznych wystrzelonych przez jemeńskich rebeliantów Huti w kierunku Rijadu. Wcześniej w stolicy Arabii Saudyjskiej ogłoszono serię alarmów ostrzegających mieszkańców przed zagrożeniem – informuje Al Jazeera.

Do ataku doszło w sobotę nad ranem, dwa dni po wcześniejszym uderzeniu Huti, w wyniku, którego uszkodzony został wieżowiec Public Investment Fund Tower – siedziba saudyjskiego państwowego funduszu majątkowego i najwyższy drapacz chmur w Rijadzie.

Kilka godzin później koalicja poinformowała o zestrzeleniu kolejnego drona wystrzelonego przez Huti w kierunku południowej Arabii Saudyjskiej. Nie sprecyzowano, która prowincja była celem ataku.

Trump chce powrotu Jensena Huanga do Nvidii

Donald Trump oświadczył, że z zadowoleniem przyjąłby powrót Jensena Huanga na stanowisko dyrektora generalnego Nvidii. Od rezygnacji założyciela firmy, który ustąpił w związku ze skandalem dotyczącym romansów pozamałżeńskich, minął nieco ponad tydzień – informuje Al Jazeera.

– Mamy do czynienia z jednym z naprawdę najwybitniejszych umysłów na świecie. I dokąd on teraz pójdzie? – powiedział Trump dziennikarzom w piątek. – Bardzo chciałbym, aby Jensen dostał drugą szansę – dodał.

Trump określił również Huanga jako „dobrego człowieka”, który „podjął kilka złych decyzji”.

Huang zrezygnował ze stanowiska 12 listopada po doniesieniach medialnych o jego intymnej relacji z kobietą podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Pekinu. Kobieta mogła pomagać w przemycie do Chin układów scalonych objętych ograniczeniami eksportowymi. Według doniesień amerykańskie służby wywiadowcze miały już wcześniej wiedzieć o jej możliwych powiązaniach z działalnością szpiegowską.

Od tego czasu media ujawniły informacje o dwóch kolejnych romansach Huanga.

„The New York Times” poinformował w piątek, że podejrzewana o szpiegostwo Alice Huang ma rozległe powiązania z chińskim przemysłem obronnym za pośrednictwem członków rodziny i współpracowników.

Niemal krach na Wall Street. Nasdaq traci biliony

Indeks S&P 500 spadł o 3,7 proc., notując siódmą z rzędu sesję strat. To najdłuższa seria spadków od lutego 2020 roku, kiedy Wall Street zaczęła przygotowywać się na kryzys związany z rozwijającą się pandemią COVID-19 – informuje CNN.

Jeszcze większe straty poniósł Nasdaq, skupiający przede wszystkim spółki technologiczne. Indeks stracił 5,28 proc., a od początku roku jest już ponad 2 proc. pod kreską.

6 października Nasdaq osiągnął rekordowy poziom, a jego wzrost od początku roku sięgał wówczas 18,7 proc. Od tego czasu indeks gwałtownie spadł, tracąc cały wcześniejszy zysk. Łączna wartość rynkowa notowanych na nim spółek zmniejszyła się o około 8,7 bln dolarów.

Nawet spektakularny debiut giełdowy Anthropic szybko stracił blask. W piątek akcje firmy zajmującej się sztuczną inteligencją potaniały o 8,5 proc., kończąc sesję na poziomie 88,91 dolara, niewiele powyżej ceny emisyjnej wynoszącej 83 dolary.

Indeks Dow Jones spadł o 950 punktów, czyli 1,93 proc. Była to piąta z rzędu sesja, podczas której stracił ponad 1 proc. W skali tygodnia Dow Jones zniżkował o 8 proc., notując najgorszy wynik od marca 2020 roku.