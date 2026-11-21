Sekretarz obrony USA Pete Hegseth wprowadził ograniczenia we współpracy wojskowej między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą
Oto najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w nocy z 19 na 20 listopada:
Sekretarz obrony USA Pete Hegseth wprowadził nowe ograniczenia we współpracy wojskowej między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą – poinformował „The Washington Post”. Dyrektywa została przekazana w ubiegłym tygodniu w formie tajnego memorandum.
Dokładny zakres nowych ograniczeń pozostaje niejasny, ponieważ dokument jest niejawny, a Departament Wojny nie ujawnił, których programów lub działań wojskowych dotyczą wprowadzone zmiany.
Czytaj więcej
Pete Hegseth, sekretarz wojny USA, został upomniany przez żołnierza pełniącego wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu Arlington. Do zd...
Decyzja Hegsetha rodzi pytania o przyszłość wspólnych ćwiczeń wojskowych, wymiany szkoleniowej, planowania obronnego oraz innych form współpracy. Nie ma jednak potwierdzenia, że którekolwiek z tych działań zostało objęte ograniczeniami.
Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, wspierająca uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Jemenu, poinformowała o przechwyceniu trzech pocisków balistycznych wystrzelonych przez jemeńskich rebeliantów Huti w kierunku Rijadu. Wcześniej w stolicy Arabii Saudyjskiej ogłoszono serię alarmów ostrzegających mieszkańców przed zagrożeniem – informuje Al Jazeera.
Do ataku doszło w sobotę nad ranem, dwa dni po wcześniejszym uderzeniu Huti, w wyniku, którego uszkodzony został wieżowiec Public Investment Fund Tower – siedziba saudyjskiego państwowego funduszu majątkowego i najwyższy drapacz chmur w Rijadzie.
Czytaj więcej
Siły rządowe Jemenu wycofały się z rejonu cieśniny Bab al-Mandab. Kontrolę nad tym obszarem przejęli rebelianci Huti, co zagraża jednemu z najważni...
Kilka godzin później koalicja poinformowała o zestrzeleniu kolejnego drona wystrzelonego przez Huti w kierunku południowej Arabii Saudyjskiej. Nie sprecyzowano, która prowincja była celem ataku.
Donald Trump oświadczył, że z zadowoleniem przyjąłby powrót Jensena Huanga na stanowisko dyrektora generalnego Nvidii. Od rezygnacji założyciela firmy, który ustąpił w związku ze skandalem dotyczącym romansów pozamałżeńskich, minął nieco ponad tydzień – informuje Al Jazeera.
– Mamy do czynienia z jednym z naprawdę najwybitniejszych umysłów na świecie. I dokąd on teraz pójdzie? – powiedział Trump dziennikarzom w piątek. – Bardzo chciałbym, aby Jensen dostał drugą szansę – dodał.
Trump określił również Huanga jako „dobrego człowieka”, który „podjął kilka złych decyzji”.
Czytaj więcej
Były szef Nvidii Jensen Huang i główny prawnik spółki Tim Teter stawią się przed komisjami spraw zagranicznych, wywiadu i specjalną komisją ds. Kom...
Huang zrezygnował ze stanowiska 12 listopada po doniesieniach medialnych o jego intymnej relacji z kobietą podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Pekinu. Kobieta mogła pomagać w przemycie do Chin układów scalonych objętych ograniczeniami eksportowymi. Według doniesień amerykańskie służby wywiadowcze miały już wcześniej wiedzieć o jej możliwych powiązaniach z działalnością szpiegowską.
Od tego czasu media ujawniły informacje o dwóch kolejnych romansach Huanga.
„The New York Times” poinformował w piątek, że podejrzewana o szpiegostwo Alice Huang ma rozległe powiązania z chińskim przemysłem obronnym za pośrednictwem członków rodziny i współpracowników.
Indeks S&P 500 spadł o 3,7 proc., notując siódmą z rzędu sesję strat. To najdłuższa seria spadków od lutego 2020 roku, kiedy Wall Street zaczęła przygotowywać się na kryzys związany z rozwijającą się pandemią COVID-19 – informuje CNN.
Jeszcze większe straty poniósł Nasdaq, skupiający przede wszystkim spółki technologiczne. Indeks stracił 5,28 proc., a od początku roku jest już ponad 2 proc. pod kreską.
Czytaj więcej
Rekordowy debiut giełdowy Anthropic miał być świętem branży AI, tymczasem na światowych parkietach rozpoczęła się wyprzedaż. Inwestorzy realizują z...
6 października Nasdaq osiągnął rekordowy poziom, a jego wzrost od początku roku sięgał wówczas 18,7 proc. Od tego czasu indeks gwałtownie spadł, tracąc cały wcześniejszy zysk. Łączna wartość rynkowa notowanych na nim spółek zmniejszyła się o około 8,7 bln dolarów.
Nawet spektakularny debiut giełdowy Anthropic szybko stracił blask. W piątek akcje firmy zajmującej się sztuczną inteligencją potaniały o 8,5 proc., kończąc sesję na poziomie 88,91 dolara, niewiele powyżej ceny emisyjnej wynoszącej 83 dolary.
Indeks Dow Jones spadł o 950 punktów, czyli 1,93 proc. Była to piąta z rzędu sesja, podczas której stracił ponad 1 proc. W skali tygodnia Dow Jones zniżkował o 8 proc., notując najgorszy wynik od marca 2020 roku.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas