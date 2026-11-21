Dmitry Medvedenko, reporter telewizji Al Jazeera, odwiedził jedną z moskiewskich szkół, aby sprawdzić, jak wyglądają te lekcje. Dzień zaczyna się od uroczystego wciągnięcia flagi na maszt, po którym następuje wspólne odśpiewanie hymnu. Następnie każdy rocznik uczestniczy w zajęciach, podczas których omawiane są najważniejsze kwestie związane z rosyjską historią, kulturą oraz patriotyzmem.

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Jak wyglądają zajęcia z wykorzystaniem dronów?

Kolejne w planie są zajęcia, które kiedyś można byłoby określić jako praktyczno-techniczne. Dzieci nie uczą się jednak na nich majsterkowania ani budowy karmników, ale składania i obsługi dronów. To właśnie te umiejętności weszły w tym roku do ogólnokrajowego programu nauczania w Rosji. Jak donosi The Moscow Times, w styczniu rząd oficjalnie włączył montaż i obsługę dronów do programu przedmiotu „Podstawy bezpieczeństwa i obrony ojczyzny”, znanego pod skrótem OBZR. Wcześniej takie zajęcia odbywały się po lekcjach.

Kierownictwo szkoły uważa to za pozytywny powrót do radzieckich tradycji nauczania. „Czynniki takie jak wynagrodzenia nie są już priorytetem, najważniejsze jest to, czy ojczyzna potrzebuje dziś twojego zawodu” – padło w reportażu.

Rosyjscy uczniowie poznają wojskowe zastosowania dronów

Jak podaje The Moscow Times, na zajęciach poświęconych dronom uczniowie poznają również ich wojskowe zastosowania. Muszą umieć wyjaśnić, do czego poszczególne typy bezzałogowców służą w walce i jak wykorzystuje się je do rozpoznania. Uczniowie uczą się też, jak rozpoznać odgłos nadlatującego drona i jak należy się zachować po usłyszeniu sygnału ostrzegawczego podczas ataku.

W 2025 r. w obwodzie kurskim 80 pedagogów zdobyło certyfikaty specjalistów w zakresie obsługi dronów. W szkoleniu uczestniczyli m.in. nauczyciele informatyki, techniki i wychowania fizycznego. Sprzęt do zajęć zapewnia państwo. Szkoły zamawiają m.in. drony FPV, gogle wirtualnej rzeczywistości i symulatory lotu.

Zdaniem psychologa dziecięcego z jednej z rosyjskich szkół, z którym rozmawiała redakcja The Moscow Times, tego typu zajęcia mogą sprawiać, że uczniom jest coraz trudniej dostrzec granicę między zdobywaniem umiejętności technicznych a szkoleniem wojskowym. Istnieje ryzyko, że staną się przez to bardziej podatni na przekazy promujące militaryzację.