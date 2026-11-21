Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z Barcelony. Wzięło w nim udział 116 dorosłych, przy czym każdy z uczestników spędził jedną noc w laboratorium snu, gdzie przeszedł pełne badanie zwane polisomnografią – pisze News Medical. Wyniki najnowszej obserwacji zostały opisane w „Alzheimer’s Research & Therapy”, wiodącym czasopiśmie typu open access poświęconym badaniom nad tą chorobą.

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Badacze porównali sen trzech grup uczestników

Badacze podzielili uczestników na trzy grupy. W pierwszej znalazły się osoby bez zaburzeń poznawczych z prawidłowymi wynikami oznaczeń biomarkerów amyloidowych. W drugiej badani, którzy również nie mieli zaburzeń, ale ich wyniki oznaczeń biomarkerów były nieprawidłowe, co wskazywało na przedkliniczną fazę choroby Alzheimera. Do ostatniej grupy należały osoby z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi lub łagodnym otępieniem w przebiegu choroby Alzheimera.

Te zaburzenia mogą występować na początku choroby Alzheimera

Okazało się, że u osób bez zaburzeń poznawczych nie stwierdzono istotnych różnic w ogólnych parametrach snu. Te były jednak widoczne w kształcie fal wolnych. U uczestników z nieprawidłowym wynikiem ich średnie nachylenie było mniejsze, miały również mniejszą amplitudę. Najbardziej płaskie fale zarejestrowano u pacjentów, u których choroba dawała już objawy.

W tej ostatniej grupie różnice dotyczyły także ciągłości snu. Okazało się, że po zaśnięciu pacjenci, którzy mieli już objawy choroby Alzheimera, spędzali na czuwaniu łącznie około 108 minut, z kolei w obu grupach bez zaburzeń poznawczych były to około 61–64 minuty. Pacjenci z objawami mieli także niższą efektywność snu oraz dłuższy czas od zaśnięcia do pierwszej fazy REM.

Naukowcy zaobserwowali również, że u osób bez zaburzeń poznawczych, ale z dodatnim wynikiem oznaczenia biomarkerów amyloidowych występowały pierwsze oznaki spadku mocy fal wolnych, co może być wskaźnikiem zaburzeń poznawczych, a niewykluczone, że przyczynia się też do ich rozwoju. Autorzy przypuszczają, że te zmiany mogą być związane z wczesnym odkładaniem się amyloidu lub białka tau – donosi News Medical.

Kształt fal mózgowych może pomóc we wcześniejszym wykryciu choroby Alzheimera

U osób bez zaburzeń poznawczych większe nachylenie fal wolnych oraz ich wzmożona amplituda wiązały się z lepszymi wynikami testów poznawczych. Bardziej płaskie i wolniejsze fale, które obserwowano u uczestników z objawami choroby, mogą odzwierciedlać słabszą synchronizację aktywności neuronów.

Zdaniem autorów ich kształt może w przyszłości pomóc we wczesnym wykrywaniu choroby Alzheimera. Sen każdego uczestnika zarejestrowano jednak tylko raz, dlatego naukowcy nie wiedzą, czy jego zaburzenia wpływają na rozwój choroby, czy są jej skutkiem.