Putin wezwał Ukraińców do myślenia o przyszłości i połączenia sił z Rosją pomimo dzisiejszych tragedii. Wypowiedział się na ten temat w wywiadzie udzielonym serbskiemu filmowcowi Emirowi Kusturicy dla filmu „Nasz chrzest. Prymas” dla Kanału Pierwszego. Produkcja powstała z okazji 80. urodzin patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla, zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

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Putin wezwał Ukraińców, by „wybrali właściwą stronę historii” i opowiedzieli się za zbliżeniem z Rosją. Przekonywał, że mieszkańcy Ukrainy powinni dążyć do jedności z Rosjanami, a za pogarszającą się sytuację swojego kraju obarczył odpowiedzialnością władze w Kijowie.

– Powinniśmy powiedzieć: przejdźcie na naszą stronę. Ponieważ to jest nasza wspólna strona – stwierdził Putin. Zaznaczył przy tym, że postulowana przez niego jedność nie musi oznaczać ponownego połączenia obu państw w jeden organizm polityczny. Jak wyjaśnił, chodzi mu o „jedność w najszerszym znaczeniu tego słowa”.

Putin ponownie podważa ukraińską państwowość

Putin obwinił ukraińskie władze o doprowadzenie kraju do obecnego stanu. Twierdził, że w Kijowie władzę przejęli nacjonaliści, a nie patrioci. Przekonywał również, że Ukraińcy powinni dostrzec, iż państwa wspierające ich w wojnie z Rosją kierują się przede wszystkim własnymi interesami i dążą do podporządkowania sobie Ukrainy.

To kolejna odsłona narracji, którą Kreml wykorzystuje do kwestionowania ukraińskiej suwerenności. Putin wielokrotnie przedstawiał Rosjan i Ukraińców jako jeden naród, a związki historyczne i kulturowe między oboma społeczeństwami jako argument za politycznym zbliżeniem.

Podobne tezy zawarł w opublikowanym w lipcu 2021 roku, kilka miesięcy przed rozpoczęciem inwazji, artykułu „O historycznej jedności Rosjan i Ukraińców”. Podważał w nim odrębność ukraińskiej tożsamości narodowej i państwowości. Krytycy uznali ten tekst za próbę uzasadnienia rosyjskich roszczeń wobec Ukrainy.

Apel o jedność w dniu zmasowanego ataku

Wypowiedzi Putina opublikowano w piątek, 20 listopada, w dniu jednego z największych rosyjskich ataków powietrznych na Ukrainę od początku pełnoskalowej wojny. Rosyjskie wojska użyły 84 pocisków manewrujących, 404 dronów oraz pocisków balistycznych i hipersonicznych Zircon.

Uderzenia objęły Kijów i dziewięć innych regionów kraju. Zginęli i zostali ranni cywile, uszkodzona została infrastruktura krytyczna, a także trzy mosty na Dnieprze w stolicy. Ukraińskie władze poinformowały o trafieniach w 23 lokalizacjach. Trzy obiekty, dwie rakiety i dron odrzutowy, naruszyły przestrzeń powietrzną Polski.

Skala rosyjskich ataków znajduje odzwierciedlenie również w danych dotyczących ofiar cywilnych. W październikowym raporcie Misja Monitorująca Prawa Człowieka ONZ na Ukrainie (HRMMU) podała, że liczba cywilnych ofiar śmiertelnych i rannych była o 95 proc. wyższa niż w październiku 2025 roku. Organizacja wiąże wzrost strat z nasileniem rosyjskich uderzeń na terenie całego kraju.