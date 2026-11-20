„Czy Haga otwarcie dołączyła się do konfliktu?” – pytała rosyjska ambasada w internecie po ujawnieniu, że holenderska firma Destinus dostarcza Ukrainie rakiet. Moskwa chyba sama odpowiedziała, że tak i dron spadł 20 metrów przed siedzibą holenderskiego przedstawicielstwa w ukraińskiej stolicy.

– Na szczęście naszym kolegom nic się nie stało, choć budynek uległ drobnym uszkodzeniom – poinformował holenderski minister spraw zagranicznych Tom Berendsen. Rozbity został posterunek ochrony przed ambasadą, uszkodzone okna i samochody stojące przed budynkiem. Ukraińcy (a za nimi Holendrzy) zastrzegają, że nie wiadomo, czy rosyjski dron celowo uderzył w pobliżu ambasady, czy może spadł tam trafiony przez obronę przeciwlotniczą.