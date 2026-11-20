Miejsce uderzenia rosyjskiego drona w budynek w pobliżu ambasady Holandii w centrum Kijowa na Ukrainie
„Czy Haga otwarcie dołączyła się do konfliktu?” – pytała rosyjska ambasada w internecie po ujawnieniu, że holenderska firma Destinus dostarcza Ukrainie rakiet. Moskwa chyba sama odpowiedziała, że tak i dron spadł 20 metrów przed siedzibą holenderskiego przedstawicielstwa w ukraińskiej stolicy.
– Na szczęście naszym kolegom nic się nie stało, choć budynek uległ drobnym uszkodzeniom – poinformował holenderski minister spraw zagranicznych Tom Berendsen. Rozbity został posterunek ochrony przed ambasadą, uszkodzone okna i samochody stojące przed budynkiem. Ukraińcy (a za nimi Holendrzy) zastrzegają, że nie wiadomo, czy rosyjski dron celowo uderzył w pobliżu ambasady, czy może spadł tam trafiony przez obronę przeciwlotniczą.
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