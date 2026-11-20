Autorzy gry „Archeo: Wykopaliska”, Adrien Pédron i Thomas Favrelière, poznali się na czterodniowej imprezie dla projektantów i ilustratorów gier planszowych, zaprzyjaźnili się i rok później rozpoczęli pracę nad planszówką dla młodszych graczy. Co tydzień spotykali się online, dopracowując szczegóły projektu. Chcieli zarazić dzieciaki nową pasją, a przy okazji stworzyć grę, której planszą będzie samo pudełko. Odnieśli sukces – „Archeo: Wykopaliska” podbiło ich rodzinną Francję i obecnie odbywa triumfalny pochód przez europejskie rynki.

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„Archeo: Wykopaliska”: Plansza ukryta wewnątrz pudełka

Gracze wcielają się w paleontologów i przy pomocy specjalnej łopatki z przyssawką przekopują czteropoziomową planszę ukrytą wewnątrz pudełka. Na zmianę odkrywają płytki i sprawdzają, co znajduje się pod nimi. Często trafiają na kamienie, które szkodzą ich łopatom, ale trafiają też na młotki pozwalające naprawiać łopaty czy taczki umożliwiające usuwanie zbędnych głazów. Najcenniejsze znaleziska to oczywiście fragmenty szkieletów, ale też znajdujące się na spodzie jaja z epoki jurajskiej.

Gra jest losowa, ale dzięki prostym zasadom wciąga zarówno starszych, jak i młodszych graczy. Przede wszystkim jednak działa na wyobraźnię dzieci (zwłaszcza tych kochających dinozaury) i zachęca je do zainteresowania się paleontologią. Co ważne, w „Archeo: Wykopaliska” można grać w piątkę, ale i samemu. I jest to fajna zabawa.