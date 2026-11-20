17 września to nauczyciele pierwsi podnieśli bunt w liceum Saint-Exupéry w Créteil, gigantycznej sypialni na południowo-wschodnich obrzeżach stolicy Francji. Przelało im się. Żądali, aby wreszcie został wypełniony wakat nauczyciela matematyki, francuskiego oraz pielęgniarki. Zablokowali wejście do budynku domagając się jego remontu, w szczególności sali gimnastycznej. Uczniowie, najpierw zaskoczeni, bardzo szybko przyłączyli się do akcji protestacyjnej. Zrozumieli, że to jest też ich sprawa. Walka, której wynik rozstrzygnie o ich przyszłości. Akcja niczym plama oleju rozlała się na całą Francję. Niektóre szkoły, w tym te najbardziej prestiżowe w centrum Paryża, zostały zablokowane. W innych odwołano część czy nawet wszystkie zajęcia. 10 listopada francuskie MSW podało, że w pikietach uczestniczyło wciąż 3,7 tysiąca liceów w całym kraju. Przyłączyły się też do nich niektóre wyższe uczelnie.