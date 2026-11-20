Jak podał w piątek NBP, na koniec października posiadał prawie 22,2 mln uncji złota o wartości przeszło 347,5 mld zł (czyli ponad 79 mld euro albo ponad 88,5 mld dol.). W stosunku do końca września NBP zwiększył swoje zasoby złota o ok. 550 tys. uncji, czyli o ok. 17 ton złota.

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Podczas konferencji prasowej, która odbyła się na początku listopada, prezes NBP Adam Glapiński ogłosił, że bank centralny zgromadził już 700 ton złota, a więc zrealizował cel wyznaczony przez zarząd banku. Powiedział także, że od początku jego kadencji zasoby złota NBP wzrosły niemal siedmiokrotnie, o 598 ton.

Glapiński: historyczne osiągnięcie

– To jest historyczne osiągnięcie polskiego banku centralnego. Ambitny cel, przyjęty z mojej inicjatywy, został osiągnięty. (...) Tym samym Polska ugruntowała swoją pozycję w gronie 10 państw o największych zasobach złota na świecie – powiedział Glapiński.

– Tzw. niezrealizowany zysk na złocie wynosi natomiast 140,5 miliarda. To jest różnica między wartością tego złota liczoną po cenie, po której kupiliśmy to złoto, i obecną ceną rynkową - podkreślił.

Prezes Glapiński zaznaczył, że złoto NBP jest trzymane w trzech miejscach: w skarbcu banku w Warszawie, w Banku Anglii w Londynie i w Rezerwie Federalnej w Nowym Jorku.