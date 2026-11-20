Agencja PR Publicon, kierowana przez Szymona Sikorskiego, zaoferowała giełdzie kryptowalut Zondacrypto wsparcie wizerunkowe z wykorzystaniem anonimowych kont w mediach społecznościowych, współpracę z dziennikarzami oraz publikacje we własnym portalu informacyjnym – wynika z ustaleń Wirtualnej Polski. Oferta przewidywała wynagrodzenie w wysokości 20 tys. zł netto miesięcznie oraz dodatkowe opłaty za wpisy na platformie X i osiągane przez nie zasięgi, w tym 250 zł za pojedynczą publikację.

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Do współpracy miało dojść wiosną 2026 r., gdy giełda kierowana przez Przemysława Krala znalazła się w coraz trudniejszej sytuacji. Publicon przygotował plan działań, których celem było poprawienie jej wizerunku i zwiększenie zasięgu korzystnych dla niej informacji.

9 marca Kral opublikował na platformie X wpis krytykujący dziennikarza „Gazety Wyborczej” Wojciecha Czuchnowskiego za informacje dotyczące tokenów, które mieli otrzymać polscy olimpijczycy. Następnie przesłał go Sikorskiemu. Szef Publiconu odpowiedział: „Wrzucam swoim przyjaciołom” i „Trochę podbiją”. Zapowiedział również przygotowanie oferty współpracy.

Tego samego dnia na kilku anonimowych kontach pojawiły się wpisy broniące Zondacrypto i powtarzające argumenty Krala. Publicon przesłał później szefowi giełdy zestawienie 14 publikacji.

Publicon zaoferował Zondacrypto płatne wpisy i działania w mediach

18 marca Kral zaakceptował przedstawioną mu ofertę. Następnego dnia otrzymał projekt umowy przewidujący stałe wynagrodzenie w wysokości 20 tys. zł netto miesięcznie oraz dodatkowe opłaty za działania w mediach społecznościowych.

Agencja proponowała m.in. aktywność z wykorzystaniem anonimowych kont, zwiększanie zasięgów publikacji, organizowanie konkursów dla dziennikarzy zajmujących się kryptowalutami oraz wykorzystanie własnego portalu informacyjnego.

W przedstawionym cenniku przewidziano 250 zł za wpis, dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od liczby wyświetleń oraz premie za publikacje osiągające duże zasięgi.

Wśród profili wskazanych przez Publicon jako partnerskie znalazły się m.in. Obywatel Prezes, Prawy News, Nowoczesna Gospodarka i MindVoyager. Konta te publikowały podobne treści dotyczące Zondacrypto, niekiedy w odstępie zaledwie kilku minut. Nie wiadomo jednak, czy osoby prowadzące te profile wiedziały, że agencja przedstawiała je jako partnerskie, ani czy otrzymywały wynagrodzenie za publikacje.

Sikorski zapewnia, że umowa z Zondacrypto ostatecznie nie została podpisana, a Publicon nie otrzymał od giełdy żadnych pieniędzy. Zaprzecza również, by agencja organizowała skoordynowane działania anonimowych profili.

Anonimowe konta broniły także NBP i Adama Glapińskiego

Dziennikarze WP przeanalizowali również aktywność sześciu kont na platformie X. Ustalili, że publikowały one podobne treści nie tylko na temat Zondacrypto, lecz także innych firm, instytucji i osób, z którymi Publicon współpracował lub utrzymywał kontakty biznesowe.

Jednym z takich przypadków był ZAiKS, który potwierdził współpracę z agencją. Przed wyborami władz stowarzyszenia część analizowanych profili publikowała krytyczne wpisy na temat Piotra Remiszewskiego, jednego z kandydatów na prezesa. ZAiKS zaprzecza, by zlecał takie działania.

Opisywane konta nagłaśniały również inicjatywy prezesa InPostu Rafała Brzoski i publikowały informacje korzystne dla firmy. Zarówno Publicon, jak i InPost zaprzeczają, by wpisy były elementem uzgodnionej kampanii.

Najwięcej publikacji dotyczyło jednak Narodowego Banku Polskiego i jego prezesa Adama Glapińskiego. Od początku 2024 r. analizowane profile zamieściły co najmniej 391 wpisów odnoszących się do NBP, Rady Polityki Pieniężnej lub Glapińskiego. Ponad połowa z nich przedstawiała bank centralny i jego prezesa w korzystnym świetle.

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Sikorski przyznał, że Publicon prowadził na zlecenie NBP monitoring mediów i komentarzy w mediach społecznościowych. Bank centralny nie odpowiedział na pytania WP.

Łącznie sześć analizowanych kont opublikowało co najmniej 704 wpisy, które zebrały ponad 3,7 mln wyświetleń. Nie ma jednak dowodów na to, że wszystkie powstały na zlecenie agencji.

Publicon pod lupą skarbówki. Chodzi o faktury dla PZPN

Publicon znalazł się również w kręgu zainteresowania skarbówki. Kontrola dotyczy podejrzeń, że Polski Związek Piłki Nożnej odliczał VAT z faktur wystawionych przez Publicon Sport, choć mogły one nie dokumentować rzeczywistych transakcji.

Chodzi o faktury o łącznej wartości 40,7 mln zł i około 7 mln zł podatku VAT. Dotychczas nikomu nie postawiono w tej sprawie zarzutów.

Szymon Sikorski i jego współpracownik Michał Tkaczyszyn zaprzeczają, by agencja wykorzystywała anonimowe profile do prowadzenia zorganizowanych kampanii wizerunkowych. Zapewniają, że nie mają wpływu na treści publikowane przez użytkowników platformy X.

Ustalenia WP rodzą jednak pytania o wykorzystywanie anonimowych kont do kształtowania debaty publicznej oraz o granicę między legalnymi działaniami PR a ukrytą promocją firm, instytucji i osób publicznych.