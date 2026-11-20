Druga linia metra będzie przedłużona o cztery kolejne stacje – zapowiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski
Prezydent Warszawy swoją decyzję ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych.
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Według przedstawionych założeń, nowy odcinek drugiej linii metra ma prowadzić z Bródna wzdłuż Trasy Toruńskiej przez Żerań, pod Wisłą na Marymont.
Tak wyglądają plany przedłużenia drugiej linii metra w stolicy
– Bródno i Targówek dostaną szybkie połączenie z Żoliborzem i Bielanami, bez objazdu przez centrum – zauważył Rafał Trzaskowski w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Zaznaczył, że na stacji Toruńska metro spotka się z koleją, z pociągami z Legionowa, Nowego Dworu i Modlina.
– Kto codziennie dojeżdża do Warszawy z północy, przesiądzie się do metra, zamiast stać w korku na Trasie Toruńskiej – powiedział.
Rafał Trzaskowski w swojej zapowiedzi rozbudowy warszawskiego metra podkreślił przyszłe znaczenie komunikacyjne Marymontu, który ma stać się węzłem trzech linii metra: pierwszej, drugiej i czwartej.
– Jedna przesiadka i cała Warszawa w zasięgu ręki – powiedział.
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Rafał Trzaskowski zauważył również, że przedłużenie drugiej linii metra o wspomniany odcinek na Marymont już od dawna znajduje się w planach rozwoju metra. Obecnie natomiast przechodzi już z etapu planów do etapu realizacji.
– Pieniądze na pierwszy etap, czyli prace przedprojektowe, chcemy wkrótce wpisać do planu finansowego miasta – zauważył. - Powiem uczciwie – to inwestycja na lata. Metro buduje się długo, a o pieniądze na nie Warszawa będzie musiała zabiegać także w Unii i rządzie, i ja to od lat robię, ale każde metro zaczyna się właśnie od takiej decyzji – dodał.
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W swoim nagraniu prezydent stolicy przypomniał, że na początku przyszłego roku pasażerowie skorzystają z trzech nowych stacji drugiej linii metra na Bemowie.
Do użytku zostaną wkrótce oddane trzy nowe stacje w zachodniej części linii.
Poza tym za stacją Karolin powstaną podziemne tory dojazdowe do budowanej Stacji Techniczno-Postojowej Mory.
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