Synoptycy porównali przewidywane temperatury i sumy opadów z pomiarami z lat 1991–2020. Jeśli chodzi o końcówkę tego roku, temperatury w grudniu będą w większości kraju kształtować się w zakresie normy wieloletniej. Nieco wyższe od normy wartości mogą wskazać termometry w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce oraz na Śląsku. Pod względem opadów grudzień również nie powinien nas zaskoczyć, ponieważ ich suma będzie mieścić się w normie wieloletniej.

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Jaka będzie pogoda na początku przyszłego roku?

Według prognoz IMGW styczeń nie będzie wyróżniać się pod względem temperatur, ponieważ w całym kraju mają one mieścić się w normie. Najchłodniej będzie w woj. podlaskim, lubelskim, małopolskim (okolice Zakopanego) i warmińsko-mazurskim. Miesięczna suma opadów również powinna mieścić się w normie w większej części kraju. Mogą jednak wystąpić pewne odchylenia, zwłaszcza na południu Polski: w woj. dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. W tych regionach IMGW prognozuje opady powyżej normy.

Jaki będzie początek wiosny w Polsce?

Zarówno w lutym, jak i w marcu średnia temperatura w całej Polsce prawdopodobnie utrzyma się w normie. Zaskoczyć może nas jednak suma opadów, przy czym nie wiadomo, czy będzie to deszcz, czy śnieg. Pod tym względem mocno wyróżnia się luty, ponieważ miesięczna suma opadów ma kształtować się powyżej normy wieloletniej na terenie całego kraju.

Prognozowana pogoda na luty 2027 r. Foto: IMGW

Mokro będzie również w marcu, choć niekoniecznie w całej Polsce. Najwięcej deszczu możemy spodziewać się w sześciu województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Na pozostałym obszarze Polski synoptycy przewidują opady w granicach normy wieloletniej.