Podczas konferencji prasowej w Warszawie, przed wylotem do Berlina, premier Donald Tusk odniósł się do rozmów prowadzonych w chińskim Shenzhen z udziałem przywódców Chin, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Jak zapowiedział, informacje o przebiegu spotkania mają zostać przekazane podczas rozmów w stolicy Niemiec.

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– Otrzymamy także najprawdopodobniej, na to liczymy, informacje o przebiegu rozmów w Shenzhen w Chinach. Jak wiecie, właśnie w tej chwili, kiedy mówię do państwa, trwa prawdopodobnie jeszcze spotkanie przywódców Chin, USA i Rosji. W Berlinie panowie Witkoff i Kushner podzielą się z nami informacjami na temat efektów tego spotkania – powiedział premier.

Szef polskiego rządu zapowiedział również, że na początku grudnia uda się z wizytą do Pekinu. Wyraził nadzieję, że spotkania w Chinach pozwolą mu lepiej poznać stanowisko tamtejszych władz wobec wojny w Ukrainie. – Liczę też na to, że intencje polityki chińskiej w kwestii Ukrainy poznam lepiej w czasie mojej wizyty w Pekinie na początku grudnia – stwierdził Donald Tusk.

Donald Tusk odpowiada na słowa Donalda Trumpa o Putinie. „Nie jest naszym przyjacielem”

Premier odniósł się także do wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dotyczących Władimira Putina. Zwrócił uwagę na charakterystyczny sposób komunikowania się amerykańskiego przywódcy, zaznaczając jednocześnie, że nie zamierza oceniać jego języka dyplomatycznego. – Prezydent Trump lubi czasami też zaskakiwać sformułowaniami i językiem, jego polityka w dużej mierze oparta jest też na takim działaniu, które ma czasami wstrząsnąć, poruszyć opinię publiczną. Nie jest moją rolą komentowanie języka dyplomacji pana prezydenta Trumpa – powiedział Tusk.

Szef rządu podkreślił jednak, że niezależnie od osobistych relacji, jakie amerykański prezydent może deklarować wobec rosyjskiego przywódcy, stanowisko Polski w tej sprawie pozostaje jednoznaczne. – Nawet, jeśli prezydent Trump uważa prezydenta Putina za swojego przyjaciela, to z całą pewnością nie ma tutaj zastosowania zasada, że przyjaciel twojego przyjaciela jest twoim przyjacielem. Pan Putin nie jest naszym przyjacielem i nie będzie – zaznaczył premier.

Bezpieczeństwo Polski i obecność wojsk USA. Tusk mówi o zagrożeniu ze strony Rosji

Podczas konferencji prasowej Donald Tusk poruszył również kwestię bezpieczeństwa Polski i współpracy wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi. Jak podkreślił, obecność amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski pozostaje jednym z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa państwa. – Z całą pewnością z polskiego punktu widzenia obecność wojsk amerykańskich w Polsce to jeden z kluczowych gwarantów bezpieczeństwa i tak traktujemy też tę perspektywę tworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce – powiedział premier.

Tusk poinformował również, że o znaczeniu amerykańskiego zaangażowania w bezpieczeństwo Polski rozmawiał szczegółowo z sekretarzem ds. energii Stanów Zjednoczonych. Zaznaczył, że przedstawiciele amerykańskiej administracji mają świadomość, iż współpraca w tym zakresie jest związana przede wszystkim z potencjalnym zagrożeniem ze strony Rosji. – I jest oczywiste, między innymi miałem okazję rozmawiać o tym dość szczegółowo z sekretarzem ds. energii USA, jest jakby oczywiste też dla naszych amerykańskich przyjaciół, że, jeśli mówimy o polskim bezpieczeństwie i udziale Ameryki w systemie bezpieczeństwa dla Polski, to to bezpieczeństwo jest, mówimy o bezpieczeństwie wobec ewentualnych zamiarów rosyjskich – stwierdził.

Premier zapewnił, że polski rząd zamierza kontynuować ścisłą współpracę z administracją amerykańską w celu wzmacniania bezpieczeństwa kraju. – Oczywiste jest dla naszych amerykańskich przyjaciół, że chcemy ściśle współpracować z administracją amerykańską na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa Polski wobec ewentualnych zagrożeń rosyjskich i tutaj Amerykanie też nie mają wątpliwości, że o to chodzi – podkreślił Donald Tusk.

Donald Tusk o propozycji resetu konstytucyjnego

W trakcie konferencji premier został również zapytany o propozycje dotyczące resetu konstytucyjnego. Odnosząc się do wypowiedzi przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosława Kaczyńskiego, ocenił je krytycznie. – Nie koncentrujmy się na politycznych dowcipach, bo to tylko w takiej kategorii mogę ocenić to, co ostatnio mówią liderzy PiS-u i Jarosław Kaczyński. Szkoda naszego czasu, tak sądzę – powiedział szef rządu.

Tusk zaznaczył jednocześnie, że kwestie dotyczące ustroju państwa powinny być rozstrzygane na podstawie obowiązujących przepisów, a nie w wyniku politycznych uzgodnień. – Natomiast moje stanowisko jest tutaj jasne i chciałbym, żeby każdy to potraktował poważnie. Bo bardzo mi zależy na tym, żeby to Konstytucja, przepisy, dobre obyczaje, żeby to znowu wróciło jako główne kryteria działania państwa polskiego i dlatego o tym, jak wygląda ustrój Polski, nie mogą decydować partyjne rozmowy w Pałacu Prezydenckim – podkreślił premier.

Donald Tusk odniósł się również do możliwości przeprowadzenia zmian w Konstytucji, które byłyby niezbędne do realizacji propozycji resetu. W jego ocenie uzyskanie odpowiedniego poparcia parlamentarnego dla takich rozwiązań byłoby bardzo trudne. – Wiadomo, że to są propozycje, które wymagają zmian konstytucyjnych. Bardzo trudno mi sobie wyobrazić, żeby w polskim parlamencie udało się zdobyć większość dla zmian konstytucyjnych i to w sprawie, która w naszej ocenie jest w Konstytucji dość dobrze opisana – stwierdził premier.