W czwartek Elon Musk przyznał, że Rosja jest agresorem w kontekście inwazji na Ukrainę. Jednocześnie podkreślał, że jego zdaniem prawdą jest również, iż Stany Zjednoczone obaliły „demokratycznie wybranego, prorosyjskiego prezydenta” Ukrainy.

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Miliarder nawiązał do Wiktora Janukowycza, który w 2014 r. uciekł do Rosji w obliczu protestów Euromajdanu. Miliarder przekonywał, że do odsunięcia ukraińskiego prezydenta od władzy przyczyniły się Stany Zjednoczone. – To jest działanie ofensywne i bez pomocy Departamentu Stanu USA i innych agencji nie doszłoby do tego – mówił.

Do słów Muska w mediach społecznościowych odniósł się Radosław Sikorski.

Radosław Sikorski odpowiada Elonowi Muskowi. „Nie było żadnego przewrotu w Kijowie”

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski we wpisie opublikowanym w serwisie X bezpośrednio zwrócił się do Muska, zarzucając mu powielanie rosyjskiej propagandy. „Nie, przestań powtarzać rosyjską propagandę” – napisał Sikorski.

Polityk podkreślił, że osobiście był w Kijowie podczas wydarzeń w 2014 r., dlatego nie zgadza się z przedstawioną przez Muska interpretacją. „Byłem tam i nie było żadnego przewrotu w Kijowie w 2014 r.” – zaznaczył szef polskiego MSZ.

W dalszej części wpisu Radosław Sikorski odniósł się do twierdzeń Muska dotyczących zaangażowania Stanów Zjednoczonych w wydarzenia na Ukrainie. Minister przypomniał protesty na kijowskim Majdanie oraz działania podejmowane wówczas przez amerykańską dyplomację.

„A wkład USA w powstrzymanie masakry Ukraińców na Majdanie przez prorosyjskiego prezydenta Janukowycza polegał na tym, że Victoria Nuland rozdawała ciastka na ulicach i mówiła: »P*****l się, UE«” – napisał Sikorski.

Musk wcześniej wielokrotnie powtarzał tezy zgodne z rosyjską narracją dotyczącą wojny. Sugerował również, że to Ukraina chce przedłużać konflikt.