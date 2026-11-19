Na przełomie października i listopada służby rosyjskie planowały operację dywersyjną na terenie Polski, blisko granicy z obwodem królewieckim – ujawniła [[„Rzeczpospolita”. Akcja mogłaby zostać zrealizowana pod obcą flagą i połączona z symulowanym atakiem na obiekt w Rosji.

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„Deutsche Welle”: celem było skłonienie do zaprzestania wspierania Ukrainy

Niemiecki publiczny nadawca „Deutsche Welle” podkreślił, że operacja polskich służb „skutecznie udaremniła planowany atak, który według anonimowych źródeł miał być skierowany przeciwko Ukrainie”.

„Celem rzekomej operacji rosyjskiej było skłonienie Polski do zaprzestania wspierania Ukrainy” – zaznaczono.

Niemieckie medium przypomniało, że Polska jest jednym z najgorętszych zwolenników popierania Ukrainy w Unii Europejskiej.

„Deutsche Welle” dodaje także, że już na początku roku amerykańskie informacje wywiadowcze wskazywały, że Rosja może przeprowadzić „ograniczony atak na jednego z członków sojuszu lub wysyłając żołnierzy w nieoznakowanych mundurach na terytorium NATO”, by „wystawić na próbę determinację NATO”.

Anadolu: znacząca eskalacja

Turecka agencja Anadolu wskazała, że opisywana przez „Rz” operacja rosyjskich służb miała na celu „wywołanie publicznego oburzenia i podważenie polskiego i międzynarodowego poparcia dla Kijowa”.

„Polska, członek NATO graniczący z silnie zmilitaryzowaną rosyjską enklawą kaliningradzką i sojusznikiem Moskwy, Białorusią, wielokrotnie ostrzegała przed rosyjskim sabotażem i działaniami hybrydowymi wymierzonymi w wschodnią flankę sojuszu” – dodano.

„Jeśli doniesienia o spisku okażą się prawdziwe, będzie to oznaczać znaczącą eskalację prób podważenia poparcia Zachodu dla Ukrainy poprzez przeprowadzenie ataku i obarczenie winą Kijowa” – wskazują tureccy dziennikarze.

„Independent” ostrzega: najbardziej niebezpieczny okres

Brytyjski „Independent” z kolei opisuje, że prowokacja Rosjan można porównać do „operacji nazistowskiej z 1939 r., która wywołała II wojnę światową”.

„Służby wywiadowcze państw alianckich ostrzegły Warszawę o zagrożeniu z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, wysyłając podobne ostrzeżenia do służb bezpieczeństwa Litwy, Łotwy i Estonii” – podkreśla brytyjski dziennik.

Gazeta zaznacza, że incydent miał miejsce w momencie rosnących obaw dotyczących wojny hybrydowej. Wskazano także, że zdarzenie miało miejsce niedługo przed trudnym okresem dla Władimira Putina: atakiem na Most Krymski i wizytą rosyjskiego prezydenta w Shenzhen w Chinach, gdzie spotyka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem i przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

W Wielkiej Brytanii szef sztabu obrony, marszałek lotnictwa Richard Knighton ostrzegł, że Wielka Brytania musi „dogonić swoich europejskich sojuszników” w obliczu narastającego zagrożenia ze strony Moskwy, opisując obecny klimat bezpieczeństwa jako „najbardziej niebezpieczny okres, jaki zaznałem w dorosłym życiu” - podkreśla „Independent”.