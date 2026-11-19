Z najnowszego badania Głównego Urzędu Statystycznego – podsumowującego rok 2025 – wynika, że wykorzystanie zaawansowanych technologii zadeklarowało 42,1 proc. przedsiębiorstw przemysłowych działających w Polsce.

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Biorąc pod uwagę, że to samo badanie sprzed dwóch lat – a więc za rok 2023 – pokazywało wynik na poziomie 44,9 proc., mamy do czynienia ze spadkiem popularności rozwiązań technologicznych o 2,8 pkt proc.

Małe firmy rezygnują z nowoczesnych rozwiązań

W 2025 r. największe nasycenie zaawansowaną technologią, na poziomie 96,4 proc., występowało wśród dużych podmiotów gospodarczych, zatrudniających co najmniej 250 osób. Było to 2,2 pkt proc. więcej niż w 2023 r.

Oba badania GUS potwierdziły, że im mniejsza skala działalności przedsiębiorstw, tym skromniejszy był w nich udział robotyki czy autonomizacji. W przypadku firm średnich, zatrudniających 50-250 pracowników, udział ten w 2025 r. wynosił 65,5 proc., a w 2023 r. 63,7 proc.

Grupą, w której udział innowacji spadł, są firmy małe, zatrudniające do 50 osób. W 2025 r. wsparcie nowoczesnymi rozwiązaniami deklarowało 30,3 proc. takich przedsiębiorstw, a dwa lata wcześniej 35,2 proc.

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Technologia poprawia bezpieczeństwo danych

Statystycy podają, że ponad połowa (50,8 proc.) przedsiębiorstw wykorzystujących Internet rzeczy, jako główny cel korzystania z tej technologii wskazała integrację procesów (np. produkcyjnych, magazynowych i logistycznych), a 48,8 proc. podniesienie wydajności produkcji lub procesu świadczenia usług. Z kolei przedsiębiorstwa korzystające ze sztucznej inteligencji najczęściej wykorzystywały ją w celu podniesienia wydajności produkcji lub procesu świadczenia usług (46,0 proc.).

Jakie korzyści odnoszą przedsiębiorstwa, które jednak zdecydowały się na wsparcie nowoczesną technologią? Okazuje się, że w przypadku firm korzystających z chmury obliczeniowej dominuje poprawa bezpieczeństwa danych. Firmy korzystające z Internetu rzeczy wskazywały z kolei na skrócenie czasu produkcji lub procesu świadczenia usług, redukcję czasów przestojów oraz zwiększenie produktywności.

Omawiane badanie GUS przeprowadza w cyklu dwuletnim.