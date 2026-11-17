Jak poinformowała PAP, prognoza wzrostu PKB dla Polski została utrzymana na poziomie 3,5 proc. w 2026 r., a zmniejszona – z 2,8 proc. do 2,7 proc. – w 2027 r. Komisja Europejska podwyższyła także prognozę inflacji w Polsce na 2027 r. z 2,9 proc. do 4,4 proc. Z kolei w 2026 r. inflacja w naszym kraju ma wynieść 3,3 proc.

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Zwiększona została także prognoza dla deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce: wyniesie ona 7,1 proc. zarówno w 2026 r. jak i w 2027 r.

PKB i inflacja dla Unii Europejskiej

Tymczasem dla Unii Europejskiej podwyższona została prognoza wzrostu PKB w 2026 r. z 1,1 proc. do 1,4 proc. Tyle samo wyniesie ona w przyszłym roku.

– W 2026 roku gospodarka Europy radzi sobie lepiej, niż można było się spodziewać. Nie możemy jednak uznawać tego za coś oczywistego ani poprzestawać na samej odporności gospodarczej. Musimy zadbać o stabilność finansów publicznych, zwiększyć konkurencyjność i stworzyć podstawy dla silniejszego wzrostu gospodarczego w długim okresie. Naszym celem powinno być przekształcenie odporności Europy w rzeczywistą dynamikę gospodarczą – powiedział we wtorek cytowany przez PAP Valdis Dombrovskis, komisarz UE ds. gospodarki i produktywności oraz wdrażania i uproszczeń.

Z kolei prognoza inflacji w UE na 2026 r. wyniesie 3,3 proc. (podniesiona z 3,1 proc.), a na 2027 r. – 3,2 proc. (podniesiona z 2,4 proc.).