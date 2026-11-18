Ponad 20 firm zainteresowanych udziałem w stworzeniu parku technologicznego w Polsce zjechało 17 i 18 listopada do Warszawy. Ściągnęła je tutaj TEEMA, czyli Tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, które w podwrocławskiej Miękini planuje na 150 ha budowę kompleksu, łączącego produkcję z rozwojem półprzewodników, centrami danych pod AI, elektromobilnością, zieloną energetyką, technologiami smart city, dronowymi i medycznymi.

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Ming-Hsin Kung, minister gospodarki Tajwan, prezentuje Inwestycje tajwańskie w Polsce na TEEMA Technology Park Industry Day Foto: Krzysztof Adam Kowalczyk

Tajwańskie firmy widzą w Polsce bramę do Europy

Tajwan będzie mógł ten rok zamknąć 11-proc. wzrostem PKB, po wzroście o 8,5-proc. w 2025 r. – Ludzie rozumieją, że nasz rozwój zawdzięczamy AI – mówi nie bez dumy Ming-Hsin Kung, minister gospodarki Tajwanu, który w Polsce jest po raz pierwszy. Przybył specjalnie na TEEMA Technology Park Industry Day.

Minister podkreśla, że obroty handlowe obu naszych krajów w ciągu ostatniej dekady wzrosły o 150 proc. W Polsce zainwestowało już 17 tajwańskich firm, łącznie ponad 100 mln dol. Park technologiczny TEEMA w Miękini zwiększy te inwestycje o miliardy. – To most do środkowej i wschodniej Europy i punkt wyjścia na cały rynek europejski – nie ukrywa minister gospodarki Tajwanu.

TEEMA zapowiada początek zagospodarowania terenu w Miękini

Wiceszef TEEMA Jery Hsu deklaruje, że intencją jego stowarzyszenia jest włączenie polskich partnerów do łańcuchów dostaw tajwańskich firm, które wejdą do parku technologicznego. – Dzisiaj mam przyjemność ogłosić, że TEEMA rozpocznie planowanie zagospodarowania pierwszych 50 ha parku technologicznego w Miękini – mówi.

Seryjnie produkowane na Tajwanie auto elektryczne Bria z Foxtronu - na TEEMA Technology Park Industry Day w Warszawie Foto: Krzysztof Adam Kowalczyk

Jednym z kluczowych członków TEEMA jest Foxconn, producent m.in. iPhone’ów, półprzewodników i centrów danych. Ma być nie tylko wiodącym inwestorem w Miękini, ale także planuje wraz z ElectroMobility Poland produkcję aut elektrycznych w Jaworznie.

Na wydarzenie w Warszawie wiceprezes Foxconnu James Wu przywiózł Brię i Cavirę, dwa produkowane na Tajwanie modele aut Foxtronu, spółki córki koncernu. Foxtron przygotowuje się do inwestycji motoryzacyjnej w Polsce i – jak już pisaliśmy – wkrótce przyśle setkę aut na testy, jak sprawdzą się na polskich drogach i w naszym klimacie.