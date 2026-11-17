Inżynier robotyki Darrell Dai poinformował o swojej decyzji w oświadczeniu na platformie X. Podkreślił w nim, że niezwykle cenił swojego byłego szefa i nie rozumie przyczyn jego odejścia. O przywrócenie Jensena Huanga na stanowisko dyrektora generalnego Nvidii apeluje wielu byłych i obecnych pracowników firmy.

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„Podjąłem decyzję o odejściu z firmy NVIDIA”

Wieloletni dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang ustąpił ze stanowiska 12 listopada po skandalu związanym z doniesieniami o jego romansie z kobietą podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin oraz ujawnieniu dwóch innych związków pozamałżeńskich.

W reakcji na jego odejście inżynier badawczy specjalizujący się w robotyce Darrel Dai poinformował o rozstaniu się z firmą. „Podjąłem decyzję o odejściu z firmy NVIDIA. Jest kilka rzeczy, które chcę powiedzieć. Jako inżynier robotyki w NVIDII postrzegałem Jensena jako kogoś znacznie więcej niż tylko dyrektora generalnego firmy” – napisał Dai.

Jak wyjaśnia w oświadczeniu, głównym powodem miał być brak transparentności w komunikacji zarządu z zespołem. Dai zaznaczył, że nie zamierza przesądzać o winie w prowadzonym dochodzeniu, jednak trudno mu zaakceptować tak istotną zmianę bez rzetelnego wyjaśnienia jej przyczyn oraz długofalowych konsekwencji dla stabilności firmy.

„Tym, co trudno mi zaakceptować, jest konieczność pogodzenia się z jego odejściem, zanim otrzymamy wyjaśnienie, które pomogłoby mi je zrozumieć. To, co oznacza ono dla naszego kierunku rozwoju, naszej kultury oraz ludzi wykonujących tę pracę, pozostaje dla mnie niejasne” – podkreślił inżynier. „W przypadku tej decyzji nie czułem się wysłuchany” – dodał.

Pionierska wizja i unikalna kultura pracy

W swoim wpisie inżynier podkreślił, że Jensen Huang był dla niego kimś więcej niż dyrektorem generalnym. Dai przypomniał, że Huang był odpowiedzialny za strategię firmy, która przez lata ukształtowała pozycję Nvidii na rynku.

„Podziwiam jego gotowość do inwestowania w przyszłość, która nie była jeszcze oczywista. Postawił na technologię CUDA na długo przed boomem na głębokie uczenie maszynowe i przygotował NVIDIĘ na erę sztucznej inteligencji, zanim stała się ona priorytetem dla wszystkich. Te decyzje pomogły zbudować infrastrukturę, która dziś napędza sztuczną inteligencję” – uważa Dai.

Napisał również, że tym, co miało dla niego największe znaczenie, była kultura, którą Huang stworzył w firmie.

„Inżynierowie są zachęcani do poszukiwań, podejmowania ryzyka i uczenia się na błędach. Jensen czyta wysyłane przez pracowników e-maile z podsumowaniem pięciu najważniejszych spraw (Top 5), śledzi ich pracę i angażuje się bezpośrednio. W tak dużej firmie ta więź ma ogromne znaczenie. Sprawia, że pojedynczy inżynier czuje, iż jego pomysły wciąż mogą zostać wysłuchane. Właśnie dlatego ta sytuacja jest tak rozczarowująca” – wyjaśnił inżynier.

Petycja o przywrócenie Huanga i podziały w zespole

Odejście Huanga podzieliło pracowników Nvidii. Jak informuje Reuters, zamieszczoną na stronie internetowej petycję wzywającą do przywrócenia Huanga na stanowisko podpisało już ponad 190 tysięcy osób, w tym około 100 tys. akcjonariuszy. Wśród sygnatariuszy jest m.in. Elon Musk.

Z drugiej strony nie brakuje głosów przeciwnych. Jak podaje portal ithardware.pl, część kadry zadeklarowała wsparcie dla Colette Kress, dotychczasowej dyrektor finansowej, która tymczasowo przejęła obowiązki prezesa.