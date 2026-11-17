OGŁOSZENIE:

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na łączną sprzedaż nieruchomości gruntowych w Warszawie:

- ul. Koszykowa 82A, KW nr WA1M/00338017/4, w ewidencji gruntów działka nr 1/1 z obrębu 2-01-02, o powierzchni 5 336 m2,

- ul. Oczki 3, KW nr WA1M/00563111/9, w ewidencji gruntów działka nr 1/2 z obrębu 2-01-02, o powierzchni 1 196 m2.

Łączna cena wywoławcza netto 95 000 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Wadium: 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) należy wpłacić do 31 marca 2027 r. na rachunek bankowy:

Bank Millennium 51 1160 2202 0000 0003 0813 1638.

Wadium może zostać wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Wówczas oryginał gwarancji zostanie złożony wraz z ofertą.

Oferty należy złożyć do dnia 31 marca 2027 r. do godziny 14:00 w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 61 (budynek Rektoratu pok. nr 9), 02-091 Warszawa, w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg – oferta na nabycie prawa własności nieruchomości Koszykowa/Oczki”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 kwietnia 2027 r. o godz. 12:00 w budynku Rektoratu WUM (Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61 pok. 316, III p.).

Warunki przetargu są zamieszczone na stronie: https://bip.wum.edu.pl/artykuly/ogloszenia-o-sprzedazy-nieruchomosci

Dodatkowych informacji udziela Dział Nieruchomości WUM: tel. 22/ 572 00 89, 728 960 613, mail: nieruchomosci@wum.edu.pl

Wizja lokalna nieruchomości:

- 19 listopada 2026 godz. 12:00 (czwartek),

- 22 stycznia 2027 godz.10:00 (piątek),

- 18 lutego 2027 godz. 12:00 (czwartek),

- 2 marca 2027 godz. 11:00 (wtorek).

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