Rosja od 2023 r. przejmuje pod tymczasowy zarząd aktywa przedsiębiorstw pochodzących z tzw. „państw nieprzyjaznych”. Działania te stanowią odwet za sankcje nałożone na Moskwę w związku z jej agresją na Ukrainę.

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Od września tego roku Kreml wyraźnie zintensyfikował przejmowanie zagranicznych aktywów. Wśród firm, których rosyjskie majątki znalazły się pod kontrolą państwa, jest m.in. szwajcarski koncern Nestlé. W listopadzie podobny los spotkał rosyjskie oddziały japońskiego producenta wyrobów tytoniowych Japan Tobacco. Decyzja ta spotkała się z protestem władz Japonii.

Jak podkreśla Bloomberg, przejmowanie zagranicznych przedsiębiorstw daje Moskwie możliwość wywierania presji na zachodnie państwa i stanowi formę odwetu za zamrożenie rosyjskich aktywów na Zachodzie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 r.

Rosja. Pieniądze z przejętych zachodnich firm na wyposażenie armii

Z ustaleń agencji, opartych na analizie zebranych danych oraz publikacjach rosyjskich mediów, wynika, że zarządcy przejętych przedsiębiorstw przekazują również pieniądze na rzecz Frontu Ludowego. Organizacja ta została utworzona przez Władimira Putina, a jednym z jej zadań jest pozyskiwanie wyposażenia dla rosyjskich żołnierzy.

Przykładem jest duńska firma Rockwool A/S, produkująca materiały izolacyjne. W grudniu rosyjski oddział koncernu został przekazany przez Putina pod tymczasowy zarząd mało znanej spółki z Moskwy, zarejestrowanej zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Niedługo po przejęciu kontroli nad przedsiębiorstwem nowy zarząd przekazał 600 mln rubli, czyli około 7,24 mln dolarów, na potrzeby rosyjskiej armii. Środki te miały zostać przeznaczane na zakup m.in. samochodów terenowych, urządzeń łączności, dronów rozpoznawczych oraz systemów walki elektronicznej.

Bloomberg zwraca uwagę, że wpłaty tego rodzaju pozostają niewielkie w zestawieniu z całością rosyjskich wydatków wojennych, które w tym roku mają przekroczyć 17 bln rubli, czyli około 206 mld dolarów. Mimo stosunkowo ograniczonej wartości darowizny pozwalają jednak zarządcom przejętych przedsiębiorstw w widoczny sposób demonstrować lojalność wobec rosyjskich władz.

Amerykańskie firmy na razie poza zasięgiem Kremla

Działania rosyjskich władz koncentrują się przede wszystkim na aktywach przedsiębiorstw z Europy i Japonii. Jak zauważa Bloomberg, duże amerykańskie firmy prowadzące działalność w Rosji w większości uniknęły dotychczas podobnego scenariusza.

Agencja wiąże tę sytuację z próbami poprawy stosunków Moskwy z Waszyngtonem. Rosyjskie władze mają również brać pod uwagę ryzyko amerykańskich działań odwetowych w przypadku przejęcia majątku firm ze Stanów Zjednoczonych.