Rosyjski dyktator zagrabił majątki kolejnych dwóch firm zagranicznych
Grabież, którą rosyjski reżim nazywa „zarządem tymczasowym”, usankcjonował dekret rosyjskiego dyktatora opublikowany 13 stycznia na portalu dokumentów regulacyjnych Kremla. Rosyjskie aktywa duńskiego Rockwool i polsko‑amerykańskiej firmy Canpack trafiły w zarząd rosyjskich podmiotów na bliżej nieokreślonych zasadach. Jedna z tych firm została zarejestrowana zaledwie jesienią 2025 r. Dekret wszedł w życie z dniem publikacji.
Zgodnie z dekretem 100 proc. udziałów w Rockwool LLC, spółce zależnej duńskiego koncernu Rockwool, a także 68 proc. udziałów w Rockwool‑Volga LLC, innej spółce zależnej producenta materiałów izolacyjnych, reżim rosyjski przekazał firmie RSA (Razwitije Strroitielnych Aktiwow).
Rosyjska spółka została zarejestrowana w Moskwie jesienią 2023 r. – ustaliła agencja Interfax. Jej założyciele i zarząd nie figurują w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podmiotów Prawnych Rosji, choć powinni być ujawnieni. Może to oznaczać, że udziałowcami są osoby powiązane z Kremlem.
Inna rosyjska firma – StalElement, zajmująca się handlem materiałami budowlanymi – otrzymała 100 proc. udziałów w spółkach Can‑Pak LLC i Can‑Pak Packaging Plant LLC. To rosyjskie fabryki firmy Canpack, producenta opakowań metalowych z Krakowa, należącego do amerykańskiej grupy CANPACK, będącej częścią holdingu Giorgi Global Holdings Inc. Grupa działa w 17 krajach na czterech kontynentach i zatrudnia 8500 osób. „Rozpoczęliśmy działalność w Polsce ponad 30 lat temu i od tego czasu staliśmy się wiodącym producentem opakowań na napoje” – informuje firma na swojej stronie.
W Rosji Canpack produkował aluminiowe puszki do napojów i miał silną pozycję – odpowiadał za 30 proc. rosyjskiego rynku puszek metalowych. Dwie fabryki w Wołokołamsku (obwód moskiewski) i Nowoczerkasku (obwód rostowski) rozpoczęły działalność w 2010 r.
Rockwool specjalizuje się w produkcji materiałów termoizolacyjnych i akustycznych z wełny mineralnej i jest – według Bloomberga – największym na świecie producentem izolacji z tego surowca. Firma weszła na rynek rosyjski w 1995 r., otwierając pierwszy zakład w 1999 r. w obwodzie moskiewskim. Posiada również zakłady w Wyborgu (obwód leningradzki), Troicku (obwód czelabiński) oraz w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ałabuga w Jełabudze (Tatarstan).
Firma była wcześniej krytykowana za to, że nie wycofała się z Rosji po agresji Putina na Ukrainę, w przeciwieństwie do wielu innych europejskich marek. Duńczycy argumentowali, że wyjście z Rosji oznaczałoby w praktyce podarowanie majątku i dochodowego biznesu Putinowi. Ostatecznie tak się stało, mimo że Rockwool oficjalnie nie opuścił Rosji.
