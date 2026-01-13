Grabież, którą rosyjski reżim nazywa „zarządem tymczasowym”, usankcjonował dekret rosyjskiego dyktatora opublikowany 13 stycznia na portalu dokumentów regulacyjnych Kremla. Rosyjskie aktywa duńskiego Rockwool i polsko‑amerykańskiej firmy Canpack trafiły w zarząd rosyjskich podmiotów na bliżej nieokreślonych zasadach. Jedna z tych firm została zarejestrowana zaledwie jesienią 2025 r. Dekret wszedł w życie z dniem publikacji.

Co zagrabił Kreml?

Zgodnie z dekretem 100 proc. udziałów w Rockwool LLC, spółce zależnej duńskiego koncernu Rockwool, a także 68 proc. udziałów w Rockwool‑Volga LLC, innej spółce zależnej producenta materiałów izolacyjnych, reżim rosyjski przekazał firmie RSA (Razwitije Strroitielnych Aktiwow).

Rosyjska spółka została zarejestrowana w Moskwie jesienią 2023 r. – ustaliła agencja Interfax. Jej założyciele i zarząd nie figurują w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podmiotów Prawnych Rosji, choć powinni być ujawnieni. Może to oznaczać, że udziałowcami są osoby powiązane z Kremlem.

Inna rosyjska firma – StalElement, zajmująca się handlem materiałami budowlanymi – otrzymała 100 proc. udziałów w spółkach Can‑Pak LLC i Can‑Pak Packaging Plant LLC. To rosyjskie fabryki firmy Canpack, producenta opakowań metalowych z Krakowa, należącego do amerykańskiej grupy CANPACK, będącej częścią holdingu Giorgi Global Holdings Inc. Grupa działa w 17 krajach na czterech kontynentach i zatrudnia 8500 osób. „Rozpoczęliśmy działalność w Polsce ponad 30 lat temu i od tego czasu staliśmy się wiodącym producentem opakowań na napoje” – informuje firma na swojej stronie.