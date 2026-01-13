Rzeczpospolita
Ekonomia
Rosja przejmuje fabryki zagranicznych koncernów. Uderzenie w polski i duński kapitał

Rosyjski dyktator zagrabił majątki kolejnych dwóch firm zagranicznych w tym jednej z polskim kapitałem. Podarował je nieznanym spółkom rosyjskim z utajnionymi udziałowcami i zarządem.

Publikacja: 13.01.2026 21:02

Rosyjski dyktator zagrabił majątki kolejnych dwóch firm zagranicznych

Rosyjski dyktator zagrabił majątki kolejnych dwóch firm zagranicznych

Foto: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS/File Photo

Iwona Trusewicz

Grabież, którą rosyjski reżim nazywa „zarządem tymczasowym”, usankcjonował dekret rosyjskiego dyktatora opublikowany 13 stycznia na portalu dokumentów regulacyjnych Kremla. Rosyjskie aktywa duńskiego Rockwool i polsko‑amerykańskiej firmy Canpack trafiły w zarząd rosyjskich podmiotów na bliżej nieokreślonych zasadach. Jedna z tych firm została zarejestrowana zaledwie jesienią 2025 r. Dekret wszedł w życie z dniem publikacji.

Co zagrabił Kreml?

Zgodnie z dekretem 100 proc. udziałów w Rockwool LLC, spółce zależnej duńskiego koncernu Rockwool, a także 68 proc. udziałów w Rockwool‑Volga LLC, innej spółce zależnej producenta materiałów izolacyjnych, reżim rosyjski przekazał firmie RSA (Razwitije Strroitielnych Aktiwow).

Rosyjska spółka została zarejestrowana w Moskwie jesienią 2023 r. – ustaliła agencja Interfax. Jej założyciele i zarząd nie figurują w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podmiotów Prawnych Rosji, choć powinni być ujawnieni. Może to oznaczać, że udziałowcami są osoby powiązane z Kremlem.

Inna rosyjska firma – StalElement, zajmująca się handlem materiałami budowlanymi – otrzymała 100 proc. udziałów w spółkach Can‑Pak LLC i Can‑Pak Packaging Plant LLC. To rosyjskie fabryki firmy Canpack, producenta opakowań metalowych z Krakowa, należącego do amerykańskiej grupy CANPACK, będącej częścią holdingu Giorgi Global Holdings Inc. Grupa działa w 17 krajach na czterech kontynentach i zatrudnia 8500 osób. „Rozpoczęliśmy działalność w Polsce ponad 30 lat temu i od tego czasu staliśmy się wiodącym producentem opakowań na napoje” – informuje firma na swojej stronie.

Co stracili inwestorzy z Danii i Polski?

W Rosji Canpack produkował aluminiowe puszki do napojów i miał silną pozycję – odpowiadał za 30 proc. rosyjskiego rynku puszek metalowych. Dwie fabryki w Wołokołamsku (obwód moskiewski) i Nowoczerkasku (obwód rostowski) rozpoczęły działalność w 2010 r.

Rockwool specjalizuje się w produkcji materiałów termoizolacyjnych i akustycznych z wełny mineralnej i jest – według Bloomberga – największym na świecie producentem izolacji z tego surowca. Firma weszła na rynek rosyjski w 1995 r., otwierając pierwszy zakład w 1999 r. w obwodzie moskiewskim. Posiada również zakłady w Wyborgu (obwód leningradzki), Troicku (obwód czelabiński) oraz w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ałabuga w Jełabudze (Tatarstan).

Firma była wcześniej krytykowana za to, że nie wycofała się z Rosji po agresji Putina na Ukrainę, w przeciwieństwie do wielu innych europejskich marek. Duńczycy argumentowali, że wyjście z Rosji oznaczałoby w praktyce podarowanie majątku i dochodowego biznesu Putinowi. Ostatecznie tak się stało, mimo że Rockwool oficjalnie nie opuścił Rosji.

Źródło: rp.pl

Finanse w Firmie Aktywa biznes Finanse Rosjanie
