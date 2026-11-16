Banki Capital One, Truist i Wells Fargo otrzymują liczne skargi dotyczące dostępu do kont, pojawiły się też trudności z obsługą aplikacji płatniczej Zelle. Według Yahoo Finance problemy zgłaszali również klienci PNC i Citigroup. Nie wszystkie instytucje potwierdziły jednak awarie własnych systemów.

Reklama Reklama

Chase potwierdza problemy techniczne. Bank wyklucza cyberatak

Rzecznik Chase poinformował w oświadczeniu, że bank ma problem natury technicznej i nie jest to efekt cyberataku.

„Z powodu problemów technicznych pewne transakcje zajmują więcej czasu niż zazwyczaj, ale klienci wciąż mają dostęp do swych funduszy i kont” – głosi oświadczenie.

Część klientów Chase otrzymała wiadomość o tym, że „pewne usługi nie działają”.

Czytaj więcej Banki Awaria mBanku. Klienci mają kłopoty z bankowością elektroniczną We wtorek doszło do poważnej awarii w mBanku. Klienci z całej Polski zgłaszają problemy z logowaniem się do serwisu transakcyjnego i aplikacji mobi...

Tysiące zgłoszeń awarii w Chase i Wells Fargo. Problemy z przelewami

Wygląda na to, że Chase ma poważniejsze kłopoty niż inne banki. Wczesnym popołudniem blisko 4,8 tys. osób zgłaszało problemy z obsługą kont – relacjonuje CBS News.

Ponad 800 klientów Wells Fargo zgłosiło problemy z logowaniem się do serwisu, trudności z dostępem do informacji o stanie konta i wykonywaniem przelewów.

Jak informuje Yahoo Finance, powołując się na dane serwisu Downdetector, liczba zgłoszeń dotyczących problemów z usługami bankowymi zaczęła spadać w poniedziałek po południu. W przypadku części instytucji wciąż pozostawała jednak na podwyższonym poziomie. Serwis opiera swoje statystyki na zgłoszeniach użytkowników, które nie muszą oznaczać rzeczywistej awarii systemów bankowych.

Banki w USA zabierają głos. Część instytucji zaprzecza awariom

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi problemów z bankowością elektroniczną przedstawiciele kolejnych instytucji finansowych odnieśli się do sytuacji. Część z nich zapewniła, że ich systemy działają prawidłowo, a zgłaszane przez klientów utrudnienia mogą wynikać z problemów występujących poza ich infrastrukturą.

Rzecznik U.S. Bank poinformował Yahoo Finance, że systemy banku nie zostały bezpośrednio dotknięte awarią. Zaznaczył jednak, że klienci próbujący wysyłać lub otrzymywać pieniądze za pośrednictwem Zelle mogą doświadczać opóźnień, jeśli transakcje obejmują inne instytucje finansowe.

Podobne stanowisko przedstawił PNC. Rzecznik banku zapewnił, że instytucja nie odnotowała bezpośrednich zakłóceń w działaniu swoich systemów. Przyznał jednocześnie, że bank ma świadomość zgłoszeń dotyczących opóźnień transakcji poza jego infrastrukturą, jednak problemy te zaczęły już ustępować.

Również przedstawiciel Truist poinformował, że usługi bankowe działają normalnie. Zapewnił przy tym, że instytucja nadal uważnie monitoruje sytuację.

Zelle zaprzecza awarii. Problemy mogą wynikać z utrudnień w bankach

Do doniesień o problemach z realizacją płatności odniósł się również operator Zelle, spółka Early Warning Services. Jej rzecznik zapewnił, że sama platforma działa prawidłowo, mimo zgłoszeń klientów dotyczących opóźnień w przekazywaniu pieniędzy.

– Zelle nie ma awarii. Zelle działa tak, jak powinno – podkreślił przedstawiciel operatora w rozmowie z Yahoo Finance.

Jak wyjaśnił, problemy techniczne występujące w poszczególnych instytucjach finansowych mogą wpływać na inne usługi, w tym płatności realizowane za pośrednictwem Zelle.

Zelle to sieć płatności wykorzystywana przez ponad 2500 banków, kas oszczędnościowo-kredytowych i innych instytucji finansowych. Zarządza nią spółka technologiczna Early Warning Services, której właścicielami są Bank of America, Truist, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, U.S. Bank oraz Wells Fargo.

Na razie nie ustalono jednoznacznie przyczyny zgłaszanych utrudnień. Nie wiadomo również, czy problemy występujące w różnych instytucjach finansowych były ze sobą powiązane.