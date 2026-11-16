Donald Tusk nie ma zastrzeżeń do pracy szefa MSWiA, Marcina Kierwińskiego, ani do jego pierwszych wypowiedzi po zamachu w Krakowie na temat potencjalnych poglądów Michała Oksińskiego. Wkrótce opinia publiczna ma dowiedzieć się więcej na ich temat – wynika z informacji „Rzeczpospolitej” z kręgów rządowych.

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W dniu zamachu, do którego doszło 7 listopada w Krakowie, Kierwiński stwierdził, że jego sprawca mordujący sześć osób i raniący piętnaście mógł fascynować się „ideologiami prawicowymi”. Słowa te zostały rozpowszechnione dalej m.in. przez brytyjskie BBC, agencje Reutera i Associated Press oraz fińską YLE. A w sondażu dla „Rz” respondenci źle ocenili wypowiedź ministra. Raczej nie spotkają go jednak z tego powodu żadne konsekwencje.

– Dymisji Kierwińskiego nie będzie, nie ma za co. Przed chwilą Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra – mówi „Rzeczpospolitej” jedna z osób z najbliższego otoczenia premiera Donalda Tuska.

Inny minister w rządzie koalicji 15 października przekonuje, że „mimo iż Kierwiński dostał informacje o prawicowych poglądach zamachowca, mógł na tym etapie o tym nie mówić” – Nie bez powodu premier i komendant główny policji nie ciągnęli później tego wątku, choć dysponowali tą samą wiedzą, co Kierwiński – mówi „Rz” członek rządu.

Donald Tusk nie krytykował Kierwińskiego, ale Sakiewicza?

Wypowiedź ministra wywołała nie tylko ostrą falę krytyki ze strony środowisk prawicowych oraz części polityków opozycji, lecz także zastrzeżenia ze strony przedstawicieli obozu rządzącego. Swoje wątpliwości wyraziła m.in. posłanka PSL i była policjantka Magdalena Sroka, która stwierdziła, że było to „jedno słowo za dużo”. Jarosław Kaczyński nazwał wypowiedź Kierwińskiego „ordynarnym kłamstwem”.

Z kolei, Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że motywy działania 24-latka nie muszą mieć podłoża ideologicznego. Sam minister dzień później mówił w TVN24: „Zawsze w tego typu sprawach pojawiają się pierwsze hipotezy, pierwsze informacje i pierwsze poszlaki”.

Pojawiły się informacje, że Donald Tusk, pisząc 9 listopada na portalu X: „Milczenie jest nie tylko złotem. Czasem bywa też kwestią zwykłej ludzkiej przyzwoitości”, kierował te słowa do Kierwińskiego.

– Dementuję. Te słowa były skierowane do pana Sakiewicza, który zachował się niegodnie jako człowiek – mówi w rozmowie z „Rz” Adam Szłapka, rzecznik rządu. Po zamachu w Krakowie prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz, stojąc na Rynku Głównym, pytał na antenie: „gdzie jest policja?” i sugerował brak służb oraz spekulował na temat narodowości zamachowca. W tym czasie wokół znajdowały się siły policyjne, a obok niego obecny był funkcjonariusz.

Jednak wciąż jest pytanie, czy szef MSWiA nagiął rzeczywistość do politycznie wygodnej hipotezy, przypisując zamachowcowi poglądy przeciwnego obozu politycznego?

Czy Marcin Kierwiński skłamał, mówiąc o prawicowych poglądach zamachowca z Krakowa?

– Są wątki potwierdzające prawicowe fascynacje. Sprzęt elektroniczny sprawcy wciąż jest badany. Na chwilę obecną nie odkryliśmy żadnego manifestu ani listu pożegnalnego. Wiemy, że fascynował się masowymi morderstwami. Pewne jest, że flaga z hasłem „Don’t Tread on Me”, która ma swoje historyczne znaczenie i była przejmowana przez różne środowiska, była jakiś czas temu wyraźnie używana przez tych, którzy szturmowali Kapitol. Często posługują się nią również „biali mężczyźni z karabinem” o nacjonalistycznym wizerunku. Jak się łączy kropki, to dużo można powiedzieć, ale wkrótce wypowie się też ekspert badający sprawę – mówi „Rzeczpospolitej” minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

Wcześniej minister potwierdził, że na komputerze sprawcy znaleziono ślady odwiedzania stron poświęconych Andersowi Breivikowi, skrajnie prawicowemu terroryście, który w 2011 r. zamordował w Norwegii 77 osób. W Radiu Kraków minister mówił o „bardzo silnym wątku prawicowego ekstremizmu” oraz bronił Kierwińskiego, twierdząc, że „miał przesłanki do tego, żeby w tym momencie takiej informacji udzielić”.

Według ustaleń Wirtualnej Polski Michał O. śledził profile gloryfikujące Hitlera, udostępniał memy o zamachowcu Tedzie Kaczyńskim i interesował się internetową subkulturą True Crime Community, której część członków otwarcie fascynuje się terrorystami oraz masowymi zabójcami.

Onet ujawnił, że na szafce Oksińskiego w miejscu pracy znajdował się napis „GGER”, który – według ustaleń dziennikarzy – ABW interpretuje jako „Good Game Elliot Rodger”. To prawdopodobne nawiązanie do sprawcy masakry w Kalifornii w 2014 r., podczas której zginęło sześć osób.

Według WP „zamachowiec śledził również treści o charakterze faszystowskim oraz prorosyjskim, w tym pochwalające działania Kremla w Ukrainie”.

Ekspert: prawicowy wektor ideologiczny zamachowca z Krakowa

Z informacji „Rz”, pochodzących z MSWiA, wynika, że istnieje więcej dowodów wskazujących na to, iż zamachowiec mógł mieć prawicowe poglądy. W najbliższym czasie mamy dowiedzieć się więcej o ideologii, która mu przyświecała.

Prof. Rafał Pankowski, socjolog i szef Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”, które zajmuje się przeciwdziałaniem rasizmowi, ksenofobii, neofaszyzmowi i dyskryminacji, uważa, że na podstawie dostępnych informacji można jednoznacznie stwierdzić, iż „zamachowiec z Krakowa miał poglądy prawicowe”. – Wektor ideologiczny zamachowca z Krakowa był jednoznacznie prawicowy. Nie ma wątpliwości – stwierdza prof. Pankowski.

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Na pytanie, czy zamach miał podłoże ideologiczne, czy też wynikał z zaburzeń psychicznych sprawcy, prof. Pankowski odpowiada: – Żeby dokonać takiego zamachu, nie można być stabilnym psychicznie, to oczywiste. Jednak coś zamachowca pchało do takich czynów, podobnie jak Breivika, na którym się wzorował – dodaje ekspert.

Prokuratura wciąż bada aktywność internetową Oksińskiego, jego ewentualne powiązania z organizacjami ekstremistycznymi oraz motyw zamachu.