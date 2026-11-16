Krakowski rynek po zamachu
Donald Tusk nie ma zastrzeżeń do pracy szefa MSWiA, Marcina Kierwińskiego, ani do jego pierwszych wypowiedzi po zamachu w Krakowie na temat potencjalnych poglądów Michała Oksińskiego. Wkrótce opinia publiczna ma dowiedzieć się więcej na ich temat – wynika z informacji „Rzeczpospolitej” z kręgów rządowych.
W dniu zamachu, do którego doszło 7 listopada w Krakowie, Kierwiński stwierdził, że jego sprawca mordujący sześć osób i raniący piętnaście mógł fascynować się „ideologiami prawicowymi”. Słowa te zostały rozpowszechnione dalej m.in. przez brytyjskie BBC, agencje Reutera i Associated Press oraz fińską YLE. A w sondażu dla „Rz” respondenci źle ocenili wypowiedź ministra. Raczej nie spotkają go jednak z tego powodu żadne konsekwencje.
– Dymisji Kierwińskiego nie będzie, nie ma za co. Przed chwilą Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra – mówi „Rzeczpospolitej” jedna z osób z najbliższego otoczenia premiera Donalda Tuska.
Inny minister w rządzie koalicji 15 października przekonuje, że „mimo iż Kierwiński dostał informacje o prawicowych poglądach zamachowca, mógł na tym etapie o tym nie mówić” – Nie bez powodu premier i komendant główny policji nie ciągnęli później tego wątku, choć dysponowali tą samą wiedzą, co Kierwiński – mówi „Rz” członek rządu.
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Wypowiedź ministra wywołała nie tylko ostrą falę krytyki ze strony środowisk prawicowych oraz części polityków opozycji, lecz także zastrzeżenia ze strony przedstawicieli obozu rządzącego. Swoje wątpliwości wyraziła m.in. posłanka PSL i była policjantka Magdalena Sroka, która stwierdziła, że było to „jedno słowo za dużo”. Jarosław Kaczyński nazwał wypowiedź Kierwińskiego „ordynarnym kłamstwem”.
Z kolei, Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że motywy działania 24-latka nie muszą mieć podłoża ideologicznego. Sam minister dzień później mówił w TVN24: „Zawsze w tego typu sprawach pojawiają się pierwsze hipotezy, pierwsze informacje i pierwsze poszlaki”.
Pojawiły się informacje, że Donald Tusk, pisząc 9 listopada na portalu X: „Milczenie jest nie tylko złotem. Czasem bywa też kwestią zwykłej ludzkiej przyzwoitości”, kierował te słowa do Kierwińskiego.
– Dementuję. Te słowa były skierowane do pana Sakiewicza, który zachował się niegodnie jako człowiek – mówi w rozmowie z „Rz” Adam Szłapka, rzecznik rządu. Po zamachu w Krakowie prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz, stojąc na Rynku Głównym, pytał na antenie: „gdzie jest policja?” i sugerował brak służb oraz spekulował na temat narodowości zamachowca. W tym czasie wokół znajdowały się siły policyjne, a obok niego obecny był funkcjonariusz.
Jednak wciąż jest pytanie, czy szef MSWiA nagiął rzeczywistość do politycznie wygodnej hipotezy, przypisując zamachowcowi poglądy przeciwnego obozu politycznego?
– Są wątki potwierdzające prawicowe fascynacje. Sprzęt elektroniczny sprawcy wciąż jest badany. Na chwilę obecną nie odkryliśmy żadnego manifestu ani listu pożegnalnego. Wiemy, że fascynował się masowymi morderstwami. Pewne jest, że flaga z hasłem „Don’t Tread on Me”, która ma swoje historyczne znaczenie i była przejmowana przez różne środowiska, była jakiś czas temu wyraźnie używana przez tych, którzy szturmowali Kapitol. Często posługują się nią również „biali mężczyźni z karabinem” o nacjonalistycznym wizerunku. Jak się łączy kropki, to dużo można powiedzieć, ale wkrótce wypowie się też ekspert badający sprawę – mówi „Rzeczpospolitej” minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
Wcześniej minister potwierdził, że na komputerze sprawcy znaleziono ślady odwiedzania stron poświęconych Andersowi Breivikowi, skrajnie prawicowemu terroryście, który w 2011 r. zamordował w Norwegii 77 osób. W Radiu Kraków minister mówił o „bardzo silnym wątku prawicowego ekstremizmu” oraz bronił Kierwińskiego, twierdząc, że „miał przesłanki do tego, żeby w tym momencie takiej informacji udzielić”.
Według ustaleń Wirtualnej Polski Michał O. śledził profile gloryfikujące Hitlera, udostępniał memy o zamachowcu Tedzie Kaczyńskim i interesował się internetową subkulturą True Crime Community, której część członków otwarcie fascynuje się terrorystami oraz masowymi zabójcami.
Onet ujawnił, że na szafce Oksińskiego w miejscu pracy znajdował się napis „GGER”, który – według ustaleń dziennikarzy – ABW interpretuje jako „Good Game Elliot Rodger”. To prawdopodobne nawiązanie do sprawcy masakry w Kalifornii w 2014 r., podczas której zginęło sześć osób.
Według WP „zamachowiec śledził również treści o charakterze faszystowskim oraz prorosyjskim, w tym pochwalające działania Kremla w Ukrainie”.
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Z informacji „Rz”, pochodzących z MSWiA, wynika, że istnieje więcej dowodów wskazujących na to, iż zamachowiec mógł mieć prawicowe poglądy. W najbliższym czasie mamy dowiedzieć się więcej o ideologii, która mu przyświecała.
Prof. Rafał Pankowski, socjolog i szef Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”, które zajmuje się przeciwdziałaniem rasizmowi, ksenofobii, neofaszyzmowi i dyskryminacji, uważa, że na podstawie dostępnych informacji można jednoznacznie stwierdzić, iż „zamachowiec z Krakowa miał poglądy prawicowe”. – Wektor ideologiczny zamachowca z Krakowa był jednoznacznie prawicowy. Nie ma wątpliwości – stwierdza prof. Pankowski.
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Na pytanie, czy zamach miał podłoże ideologiczne, czy też wynikał z zaburzeń psychicznych sprawcy, prof. Pankowski odpowiada: – Żeby dokonać takiego zamachu, nie można być stabilnym psychicznie, to oczywiste. Jednak coś zamachowca pchało do takich czynów, podobnie jak Breivika, na którym się wzorował – dodaje ekspert.
Prokuratura wciąż bada aktywność internetową Oksińskiego, jego ewentualne powiązania z organizacjami ekstremistycznymi oraz motyw zamachu.
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