Jak przekazała Prokuratura Krajowa, w poniedziałek prowadzący Telewizji Republika Miłosz Kłeczek oraz Michał Rachoń i reporter Janusz Życzkowski (wszyscy zgodzili się na podawanie pełnych danych) usłyszeli zarzuty dotyczące zakłócenia miru domowego, a następnie zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych.

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W piątek podobne zarzuty usłyszał szef wydawców Republiki Jarosław Olechowski. Wobec niego zastosowano także dozór policyjny.

„Podstawę do przedstawienia zarzutów stanowi zgromadzony materiał dowodowy, obejmujący w szczególności zapis monitoringu wizyjnego budynku Prokuratury Krajowej z 20 maja 2026 r., materiały pozyskane z portali internetowych dokumentujące przebieg zdarzenia, materiały nadesłane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, a także zeznania świadków, w tym funkcjonariuszy Służby Więziennej zabezpieczających obiekt oraz innych osób” - napisano w komunikacie prokuratury.

Jak przypomniano, do przestępstwa naruszenia miru domowego dochodzi, gdy „osoba, której nie przysługuje na podstawie obowiązujących przepisów lub umowy prawo dostępu do danego obiektu, wdziera się do niego albo, pomimo żądania osoby uprawnionej, nie opuszcza go”.

Odmówili składania wyjaśnień

Przez cały dzień Republika relacjonowała przesłuchania. Kłeczek oraz Rachoń z uśmiechem na ustach wchodzili do budynku prokuratury i opowiadali, że zarzuty w sprawie traktują jako punkt honoru.

– Będziemy mieli grono dziennikarzy, którzy zostali uhonorowani za walkę z komuną III RP – mówił Miłosz Kłeczek.

Pracowników Republiki przesłuchiwała prokurator Ewa Wrzosek. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Przesłuchanie Sakiewicza

W sprawie chodzi o wydarzenia z 20 maja 2026 r.. Tego dnia redaktor naczelny Republiki Tomasz Sakiewicz został wezwany do prokuratury na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie domniemanej ucieczki Zbigniewa Ziobry. Pojawiały się doniesienia, że stacja ułatwiła politykowi podróż do USA, akredytując go jako korespondenta.

Pracownicy Republiki weszli do budynku Prokuratury Krajowej na zaproszenie Tomasza Janeczka, zastępcy prokuratora generalnego, nominata Zbigniewa Ziobry. Kłeczek i Rachoń chodzili następnie po korytarzach, szukając pokoju, gdzie przesłuchiwany jest Sakiewicz.